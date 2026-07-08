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Giải trí

Mạnh Trường khoe ảnh hẹn hò năm 19 tuổi

  • Thứ tư, 8/7/2026 10:53 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ tấm ảnh hẹn hò với vợ thời điểm anh 19 tuổi. Cặp đôi hiện có cuộc hôn nhân viên mãn bên 3 người con.

Trên trang cá nhân, Mạnh Trường gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp năm 19 tuổi bên bà xã Lan Phương. Anh và bà xã khi ấy có chuyến du lịch biển. Nam diễn viên để kiểu tóc dài lãng tử thịnh hành những năm thập niên 2000. Trong khi Lan Phương diện bộ áo tắm liền thân họa tiết hoa, tình tứ tựa vào Mạnh Trường khi tạo dáng trước ống kính.

"Cứ dọn nhà là lại thấy tư liệu quý. Tuổi 19 mà táo bạo quá", ngôi sao Lằn ranh chú thích.

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Bức ảnh được Mạnh Trường chia sẻ. Ảnh: FBNV.

Mạnh Trường và bà xã Lan Phương là bạn học từ những năm tháng cấp hai. Mạnh Trường từng tiết lộ tới năm lớp 11, anh mới thổ lộ tình cảm với Lan Phương. Cô khi ấy là một nữ sinh xinh xắn lại học tập tốt, được nhiều bạn trai theo đuổi. Nam diễn viên tự nhận mình có phần lép vế và phải cố gắng để chinh phục được trái tim nửa kia.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, gia đình Lan Phương có ý định để cô sang nước ngoài định cư cùng người thân. Nhưng cuối cùng, Lan Phương chọn ở lại Việt Nam cùng Mạnh Trường. Cả hai lên xe hoa vào năm 2008, khi vừa tròn 23 tuổi.

Mạnh Trường từng chia sẻ về lý do cưới vợ sớm: "Tôi và Phương học cùng cấp II và có 6 năm gắn bó bên nhau trước khi quyết định về chung một nhà. Khi tình cảm đủ chín, việc đi đến hôn nhân là điều tất yếu mà bất kể cặp đôi nào yêu nhau cũng mong muốn".

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Tổ ấm hạnh phúc của Mạnh Trường. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, cặp đôi có cuộc hôn nhân viên mãn bên 3 người con, gồm 2 trai và 1 gái. Bên cạnh công việc diễn xuất, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc của gia đình trên mạng xã hội. Thời gian rảnh rỗi, Mạnh Trường lại dẫn vợ con đi ăn uống hay du lịch, nghỉ dưỡng.

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