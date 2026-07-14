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Giải trí

Vợ chồng David Beckham bị xử thua

  • Thứ ba, 14/7/2026 21:33 (GMT+7)
  • 50 phút trước

David và Victoria Beckham thất bại trong cuộc chiến xin thi công tại biệt thự ở Cotswolds. Thiết kế bị cho là lạc lõng, làm tổn hại giá trị lịch sử của khu nhà.

Theo Daily Mirror, vợ chồng Beckham đã nộp hồ sơ xin xây một ban công bằng gỗ sồi tại Maplewood Barn, khu nhà nằm gần làng Great Tew, thuộc vùng Cotswolds. Công trình này được xếp hạng bảo tồn cấp II vì có giá trị đặc biệt về kiến trúc và lịch sử.

Đây được cho là hồ sơ xin phép xây dựng thứ 44 liên quan đến khu đất kể từ khi David và Victoria Beckham mua bất động sản cách đây khoảng 10 năm.

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Bộ phim tài liệu của Netflix đã giới thiệu về khu điền trang của gia đình Beckham. Ảnh: Netflix.

Trong kế hoạch mới nhất, cặp đôi muốn thay thế hệ vách kính và cửa kiểu Crittall ở tầng một, đồng thời mở rộng khoảng cửa tại mặt phía tây của ngôi nhà. Một ban công có khung bằng gỗ sồi sẽ được lắp bên ngoài, cho phép ngồi nghỉ và nhìn ra khu vườn riêng.

Tuy nhiên, Hội đồng quận West Oxfordshire đã từ chối cấp phép. Các cán bộ quy hoạch nhận định ban công là một chi tiết mang tính nhà ở quá rõ rệt, không phù hợp với vẻ đơn giản và công năng nông nghiệp của khu trang trại.

Các nhà quy hoạch cho rằng việc thêm ban công sẽ phá vỡ sự cân bằng đã được duy trì khi khu nhà kho nông nghiệp trước đây được chuyển đổi thành nơi ở. Thiết kế mới cũng có thể che khuất và làm giảm sự nổi bật một số chi tiết thể hiện lịch sử của khu trang trại.

Vì vậy, các cán bộ quy hoạch kết luận lợi ích cá nhân của gia chủ không đủ để bù đắp những tác động có thể xảy ra đối với giá trị di sản của khu nhà.

Trong hồ sơ bảo vệ kế hoạch, phía Beckham cho rằng ban công và hệ cửa mới đã được thiết kế cẩn thận, có tính đến đặc trưng của Maplewood Barn.

Đại diện cặp đôi nhấn mạnh việc cải tạo chỉ được thực hiện tại phần cánh phía tây được xây dựng sau này, chứ không tác động trực tiếp đến những cấu trúc lịch sử nguyên bản của khu nhà.

Tuy nhiên, những lập luận này không được cơ quan quy hoạch chấp thuận.

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Công trình đang thi công của nhà Beckham. Ảnh: mirror.

Trước đó, David và Victoria Beckham mua ba nhà kho được xếp hạng bảo tồn với giá 6,15 triệu bảng vào năm 2016. Kể từ đó, họ đã thực hiện hoặc xin phép thực hiện nhiều hạng mục, gồm đường lái xe, cổng mới, nhà để xe, sân quần vợt, nhà trên cây, chốt bảo vệ và hồ cảnh quan.

Một số hàng xóm từng chỉ trích những thay đổi liên tiếp tại khu đất, cho rằng cặp đôi đang biến một khu nhà nông thôn thành bất động sản ngoại ô.

Đây không phải lần đầu vợ chồng Beckham thất bại trong một cuộc tranh chấp về quy hoạch. Năm 2020, họ từng phản đối kế hoạch cải tạo nhà của hàng xóm tại Holland Park, London, vì lo ngại một ban công mới có thể nhìn xuống khu vườn của mình. Tuy nhiên, kế hoạch của người hàng xóm sau đó vẫn được phê duyệt.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn.

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Minh An

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  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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