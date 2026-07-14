Kim Kardashian say mê ngôi sao F1 Lewis Hamilton

Kim Kardashian và Lewis Hamilton ngày càng mặn nồng khi cùng tận hưởng kỳ nghỉ bên hồ ở Idaho. Tay đua F1 cũng gây chú ý bởi sự thân thiết với các con của Kim và gia đình cô.

Theo Daily Mail, Kim Kardashian và Lewis Hamilton tiếp tục thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện trong kỳ nghỉ của gia đình Kardashian tại bang Idaho, Mỹ. Tay đua F1 được cho là ngày càng thân thiết với các con và người thân của ngôi sao truyền hình thực tế.

Trong loạt ảnh đăng trên Instagram, Kim Kardashian chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến nghỉ hè bên hồ cùng gia đình và bạn bè. Đáng chú ý là bức ảnh cô chụp cùng Lewis Hamilton và con gái Chicago.

Trong ảnh, Hamilton tựa đầu sát Kim, trong khi ba người cùng mỉm cười trước ống kính. Người sáng lập thương hiệu Skims chú thích bài đăng: “Những mùa hè bên hồ cùng những người tôi yêu quý nhất”.

Lewis Hamilton thân thiết với các con của Kim Kardashian. Ảnh: @kimkardashian.

Ngoài Chicago, ba người con còn lại của Kim gồm North(13 tuổi), Saint(10 tuổi) và Psalm(7 tuổi) cũng tham gia chuyến đi.

Trong kỳ nghỉ, Hamilton gây chú ý khi thể hiện kỹ năng lướt ván sau ca nô. Đoạn video được đăng trên Instagram cho thấy tay đua 41 tuổi lướt qua những con sóng trước khi thực hiện thành công một cú xoay người trên mặt nước. Trong khi đó, Kim Kardashian ngồi phía sau thuyền và hào hứng cổ vũ bạn trai. Cô đưa hai tay lên che miệng khi Hamilton hoàn thành động tác.

Sự xuất hiện của Hamilton trong chuyến nghỉ dưỡng gia đình được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa anh và Kim ngày càng nghiêm túc. Theo truyền thông quốc tế, gia đình Kardashian có thiện cảm với tay đua người Anh và đánh giá anh là người dễ gần, tích cực.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton được cho là đã quen biết nhau trong nhiều năm trước khi phát triển quan hệ tình cảm. Tin đồn hẹn hò xuất hiện từ tháng 2/2026, sau khi hai người trải qua một cuối tuần tại Anh và cùng tham dự sự kiện Super Bowl.

Đến tháng 4, cặp đôi được cho là công khai mối quan hệ trên mạng xã hội khi Hamilton chia sẻ video cùng Kim di chuyển bằng chiếc Ferrari F40 tại khu vực bãi đỗ xe Daikoku ở Tokyo, Nhật Bản.

Kim Kardashian và ngôi sao F1 Lewis Hamilton ngày càng mặn nồng. Ảnh: @kimkardashian.

Một tháng sau, Kim tới châu Âu để cổ vũ Hamilton tại chặng đua Monaco Grand Prix. Hai người còn được bắt gặp có những cử chỉ tình cảm trên một du thuyền ngoài khơi vùng duyên hải French Riviera của Pháp. Sau khi cán đích ở vị trí thứ hai, Hamilton công khai cảm ơn Kim vì đã tới cổ vũ. Tay đua cho biết anh trân trọng việc có những người tích cực ở bên cạnh và khẳng định Kim luôn ủng hộ anh mỗi ngày.

Một nguồn tin nói với People rằng cả hai đều bận rộn với công việc nhưng cố gắng gặp nhau nhiều nhất có thể. Trong khi đó, nguồn tin của Us Weekly nhận định việc mối quan hệ bắt đầu từ tình bạn giúp Kim và Hamilton có nền tảng gắn bó vững chắc.