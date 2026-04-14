Vợ chồng Beckham đi nghỉ dưỡng

Sau khi xóa hình xăm trên cơ thể, Victoria Beckham khoe loạt ảnh gợi cảm khi nghỉ dưỡng cùng ông xã.

Theo The Sun, Victoria gây chú ý với bức ảnh selfie khi đang tắm nắng cùng chồng bên bãi biển Miami. Cựu thành viên Spice Girls khoe dáng gợi cảm trong bộ đồ bơi đen với những đường cắt xẻ táo bạo. Trong khi, huyền thoại bóng đá Anh cởi trần, tỏ ra thư thái khi tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng. "Chủ nhật vui vẻ. Gửi những nụ hôn từ Miami", Victoria chú thích cho bức ảnh.

Victoria khoe dáng sau khi xóa toàn bộ hình xăm trên cơ thể. Ảnh: IGNV.

Bài đăng của bà xã David Beckham nhanh chóng thu hút quan tâm. Ở tuổi 51, cô vẫn giữ được vóc dáng thon thả, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Dân mạng cũng chú ý đến việc nhiều hình xăm trên cơ thể Victoria đã "biến mất".

Mới đây, Cruz Beckham tiết lộ mẹ đã xóa toàn bộ hình xăm, bao gồm cả những hình xăm tôn vinh gia đình và ông xã David Beckham. Khi được một dân mạng đặt câu hỏi "Victoria có hình xăm nào không? Tôi biết David có rất nhiều", Cruz trả lời: "Không. Giờ thì chẳng còn hình nào cả".

Theo The Sun, Victoria trước đó từng có 6 hình xăm trên cơ thể. Một trong số đó là dãy số La Mã "VIII-V-MMVI", tượng trưng cho 8/5/2006 - ngày vợ chồng Beckham tái khẳng định lời thề hôn nhân. Cô còn có hai hình xăm khác tôn vinh chồng, bao gồm chữ cái viết tắt tên David trên cổ tay và dòng chữ "Together, forever, eternally" (bên nhau, mãi mãi, vĩnh cửu) bằng tiếng Hebrew ngay phía trên. Victoria cũng có hình xăm năm ngôi sao ở phần lưng dưới, tượng trưng cho vợ chồng cô và ba người con trai là Brooklyn, Romeo cùng Cruz.

Trong khi bà xã vừa xóa xăm, David vẫn sở hữu khoảng 100 hình xăm trên khắp cơ thể.