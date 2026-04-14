Vợ chồng Beckham đi nghỉ dưỡng

  • Thứ ba, 14/4/2026 10:12 (GMT+7)
Sau khi xóa hình xăm trên cơ thể, Victoria Beckham khoe loạt ảnh gợi cảm khi nghỉ dưỡng cùng ông xã.

Theo The Sun, Victoria gây chú ý với bức ảnh selfie khi đang tắm nắng cùng chồng bên bãi biển Miami. Cựu thành viên Spice Girls khoe dáng gợi cảm trong bộ đồ bơi đen với những đường cắt xẻ táo bạo. Trong khi, huyền thoại bóng đá Anh cởi trần, tỏ ra thư thái khi tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng. "Chủ nhật vui vẻ. Gửi những nụ hôn từ Miami", Victoria chú thích cho bức ảnh.

Victoria khoe dáng sau khi xóa toàn bộ hình xăm trên cơ thể. Ảnh: IGNV.

Bài đăng của bà xã David Beckham nhanh chóng thu hút quan tâm. Ở tuổi 51, cô vẫn giữ được vóc dáng thon thả, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Dân mạng cũng chú ý đến việc nhiều hình xăm trên cơ thể Victoria đã "biến mất".

Mới đây, Cruz Beckham tiết lộ mẹ đã xóa toàn bộ hình xăm, bao gồm cả những hình xăm tôn vinh gia đình và ông xã David Beckham. Khi được một dân mạng đặt câu hỏi "Victoria có hình xăm nào không? Tôi biết David có rất nhiều", Cruz trả lời: "Không. Giờ thì chẳng còn hình nào cả".

Theo The Sun, Victoria trước đó từng có 6 hình xăm trên cơ thể. Một trong số đó là dãy số La Mã "VIII-V-MMVI", tượng trưng cho 8/5/2006 - ngày vợ chồng Beckham tái khẳng định lời thề hôn nhân. Cô còn có hai hình xăm khác tôn vinh chồng, bao gồm chữ cái viết tắt tên David trên cổ tay và dòng chữ "Together, forever, eternally" (bên nhau, mãi mãi, vĩnh cửu) bằng tiếng Hebrew ngay phía trên. Victoria cũng có hình xăm năm ngôi sao ở phần lưng dưới, tượng trưng cho vợ chồng cô và ba người con trai là Brooklyn, Romeo cùng Cruz.

Trong khi bà xã vừa xóa xăm, David vẫn sở hữu khoảng 100 hình xăm trên khắp cơ thể.

Phim 16+ có Tam Triều Dâng lao đao

“Bẫy tiền” có ý tưởng không tệ, nhưng loay hoay trong cách kể chuyện. Thành tích phim đang trượt dài ở rạp Việt dù mới công chiếu ít ngày.

4 giờ trước

Phim 'Song hỷ lâm nguy' có Jun Vũ - hình ảnh đẹp, nội dung trôi tuột

Ý tưởng thú vị, tiếc là "Song hỷ lâm nguy" lại để vuột mất cơ hội trở thành một tác phẩm rom-com đáng nhớ vì phần kịch bản lỏng lẻo, ngờ nghệch.

06:06 7/4/2026

Vĩnh Đam khi không Trấn Thành

Ngay sau "Thỏ ơi", Vĩnh Đam tiếp tục gây chú ý với vai chính trong phim điện ảnh "Bus: Chuyến xe một chiều". Lần này, diễn viên trẻ lại tiếp tục vướng tranh luận về diễn xuất.

14:44 19/3/2026

  David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

'Con gai man anh' cua Le Phuong hinh anh

'Con gái màn ảnh' của Lê Phương

5 giờ trước 05:35 14/4/2026

0

Bảo Ngọc đang được chú ý với vai con gái của Mai (Lê Phương đảm nhận) và Dũng (Lương Thế Thành) trong phim "Bóng ma hạnh phúc".

