Vợ chồng Beckham 'bật khóc vì con'

Cruz Beckham vừa có buổi biểu diễn mới, đánh dấu bước tiến trên con đường âm nhạc. Victoria và David Beckham cho biết họ tự hào về con trai.

Theo Daily Mail, Cruz Beckham vừa có buổi biểu diễn trước gia đình và bạn bè vào tối 18/11, tiếp tục hành trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Trên sân khấu, nam ca sĩ 20 tuổi thể hiện loạt ca khúc mới cùng ban nhạc The Breakers.

Victoria và David Beckham đều có mặt ở hàng ghế đầu. Cả hai cùng chia sẻ những đoạn video ghi lại phần trình diễn của con trai và bày tỏ sự tự hào.

Victoria đăng tải đoạn Cruz vừa hát vừa chơi guitar, kèm dòng trạng thái: “Wow!!! Con trông rất hạnh phúc, Cruz, và chúng ta không thể tự hào hơn. Yêu con”. Trong khi đó, David cũng chia sẻ khoảnh khắc trên sân khấu và mô tả đêm diễn là “đong đầy yêu thương, cùng những giọt nước mắt của niềm vui và tự hào”.

David và Victoria Beckham trong buổi diễn mới đây của Cruz Beckham. Ảnh:@Victoria.

Buổi diễn còn có sự hiện diện của bà Sandra Beckham – mẹ của David cùng nhiều bạn bè thân thiết. Bạn gái của Cruz - Jackie Apostel - cũng tới ủng hộ và hé lộ rằng anh sắp phát hành album đầu tay. Trước đó, Cruz được cho là đã ký hợp đồng với công ty quản lý C3 – đơn vị từng làm việc với nhóm The Strokes.

Victoria từng bảo vệ con trai Cruz Beckham khi cậu bị cho rằng được hưởng lợi từ danh tiếng của cha mẹ. Cô cho biết con trai đã dành 10 năm học nhạc, tự học chơi khoảng bảy loại nhạc cụ và viết ca khúc của riêng mình.

“Cruz có nhạc sắp ra mắt. Thằng bé học hỏi và rèn luyện đúng nghĩa, bắt đầu từ con số 0. Nó không đến phòng thu để hát rồi đòi hỏi điều gì. Tôi rất tự hào vì điều đó. Ngành công nghiệp đã thay đổi quá nhiều. Tôi chỉ nói với con rằng đừng mong thành công đến ngay. Thành công thật sự cần được xây dựng dần dần”, Victoria nói trong một buổi phỏng vấn.

Cô cũng so sánh hành trình của con trai với con đường mà bản thân từng trải qua trong lĩnh vực thời trang, cho rằng bản thân đã mất 20 năm để xây dựng thương hiệu như hiện nay. Victoria chốt lại: “Đó cũng chính xác là cách Cruz đang làm: biểu diễn ở những sân khấu nhỏ, không ồn ào, chỉ tập trung vào điều mình yêu thích. Tôi thật sự rất tự hào về con”.