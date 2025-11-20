Con gái 24 tuổi của NSND Công Lý được chú ý

Thục Anh – con gái NSND Công Lý – giới thiệu phim tài liệu kể về cuộc đời của bố. Phim tái hiện hành trình làm nghề, sức khỏe của nghệ sĩ sau đột quỵ.

Mới đây, Nguyễn Công Thục Anh - con gái NSND Công Lý - đã giới thiệu đến khán giả bộ phim tài liệu về bố mình, mang tên Có một chòm sao. Trong phim, đạo diễn trẻ tái hiện những lát cắt về cuộc đời và sự nghiệp của NSND Công Lý, đáng chú ý trong đó là hành trình chống chọi bệnh tật sau cơn đột quỵ năm 2021.

“Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi 1 tuổi. Tôi sống với mẹ, và thi thoảng mới gặp bố. Như bao đứa trẻ khác lớn lên trong gia đình tan vỡ, tôi luôn cảm thấy tủi thân và nghĩ mình bị bỏ rơi. Lúc đó, tôi ghét bố, vì bố đã bỏ rơi mẹ con tôi. Có lẽ bố có mối bận tâm khác, có thể là một tình yêu nào đó, không phải là tôi”, Thục Anh kể trong bộ phim.

Dù vậy, cô cũng cho biết, nhiều người nghĩ việc bố có nhiều vợ đồng nghĩa với sự lăng nhăng. Nhưng càng lớn, Thục Anh càng hiểu bố là người yêu ai cũng hết mình. Ngôn ngữ tình yêu của ông khác với những người khác. Khi dành tình cảm cho ai, ông luôn muốn đưa người đó theo bên mình. Vì thế, tuổi thơ của Thục Anh gắn với quán nhậu; cô kể mình làm bài tập, lớn lên giữa không gian ấy. Nhưng chính trong những lúc ấy, tình cảm ông dành cho con gái mới bộc lộ rõ nhất.

NSND Công Lý và con gái trong phim.

Về biến cố đột quỵ của NSND Công Lý, Thục Anh nhớ lại: “Vì cú ngã ấy, bố phải nằm viện đúng thời điểm Covid-19, không ai được vào thăm, bố hoàn toàn một mình. Với gia đình tôi, đó là bất hạnh, nhưng cũng chính biến cố đó khiến tôi nhận ra tôi yêu bố nhiều hơn tôi tưởng, tôi cần bố đến mức nào và tôi sợ mất bố ra sao. Lúc được gặp bố, bố bật khóc vì nhìn thấy tôi, nhận ra tôi nhưng không nhớ nổi tên tôi”.

Theo Thục Anh, từ sau cơn đột quỵ, NSND Công Lý khác hẳn. Ông không còn hứng thú với điều gì, suốt một năm trời không bước chân ra ngoài.

“Tôi không biết làm gì, nên viết cho bố một lá thư. Trong thư nói rằng khán giả vẫn nhớ bố, và bố là một nghệ sĩ giỏi thế nào, xin bố đừng vì biến cố này mà buông xuôi, vì khán giả cần bố, chúng tôi cần bố”, Thục Anh tiếp tục kể.

Trong phim, sau khi nhận được thư của con gái, tinh thần của NSND Công Lý bắt đầu thay đổi rõ rệt. Ông chịu ra ngoài nhiều hơn, dần đóng phim trở lại dù chỉ là vai nhỏ. Tâm trạng của ông cũng được cải thiện từng ngày.

Thục Anh sinh năm 2001, là con của NSND Công Lý và biên tập viên Thục Khuê. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cô bắt đầu làm việc trong môi trường truyền hình với vai trò trợ lý sản xuất và thư ký trường quay tại VFC.

Có một chòm sao là phim tốt nghiệp của Thục Anh. Phim từng tham dự Giải Cánh diều vàng 2023 và được chiếu trên YouTube.