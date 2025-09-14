Vợ Brooklyn Beckham táo bạo

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  • Chủ nhật, 14/9/2025 05:28 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nicola Peltz tự tin tạo dáng bán nude khi thực hiện bộ ảnh cho nhãn hàng. Con dâu cả nhà Beckham từng nhiều lần khiến khán giả bất ngờ trước sự táo bạo.

Vo Brooklyn Beckham anh 1

Trên trang cá nhân 3,1 triệu người theo dõi, Nicola Peltz nóng bỏng tạo dáng bán nude khi thực hiện bộ ảnh cho thương hiệu thời trang Genny của Italy. Hồi tháng 2 trong buổi chụp hình cùng bộ đôi nhiếp ảnh gia Luigi và Iango, cô nàng thể hiện sự quyến rũ với phong cách tương tự kết hợp quần tất và giày cao gót đen.

Vo Brooklyn Beckham anh 2

Con dâu cả nhà Beckham từng không ít lần diện phong cách táo bạo này, song chỉ dừng ở những khoảnh khắc đùa nghịch trong cuộc sống. Loạt ảnh khác cho thấy Nicola Peltz đã tiết chế với trang phục ôm body cúp ngực hoặc áo khoác satin màu kem trễ vai.
Vo Brooklyn Beckham anh 3

Thời gian qua, Nicola Peltz bận rộn với công việc diễn xuất, thường xuyên xuất hiện trên phim trường Pretty Ugly. Được biết, tác phẩm thuộc thể loại kịch tính và giật gân, cô thủ vai Roxy Randolph - nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, gây ra rạn nứt giữa một người mẹ và con gái.

Vo Brooklyn Beckham anh 4

Đầu tháng 8, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vun đắp cuộc hôn nhân khi tổ chức lễ làm mới lời thề cưới, song không có sự góp mặt của gia đình chồng. Thời điểm hiện tại, mối bất hòa giữa cặp sao và nhà Beckham chưa thể giải quyết dứt điểm.

Vo Brooklyn Beckham anh 5
Trước đó, vào tháng 6, Nicola Peltz cảm thấy ấm ức và tổn thương trước những lời cáo buộc sai sự thật. Kể từ mâu thuẫn với gia đình chồng, cô vướng vào hàng loạt tin đồn, bao gồm bị gọi là đứa trẻ được nuông chiều quá mức nên sinh hư. Tiếp đó, một nguồn tin tiết lộ với Mirror: "Điều khiến Brooklyn đau lòng là việc vợ mình bị vẽ nên như một kẻ độc ác, tâm cơ”.
Vo Brooklyn Beckham anh 6
Chưa dừng lại ở đó, Nicola Peltz mới đây vướng tin nghỉ chơi với bạn thân Selena Gomez. Cụ thể, nữ diễn viên kiêm người mẫu không bày tỏ cảm xúc, vắng mặt khỏi các buổi tiệc độc thân của giọng ca Good For You. Theo The Sun, tình bạn rạn nứt bởi Selena cảm thấy thất vọng trước "thái độ ngôi sao" của Nicola.
Vo Brooklyn Beckham anh 7Vo Brooklyn Beckham anh 8

Ngoài lịch trình công việc, Nicola Peltz sắp xếp để dành thời gian bên cạnh Brooklyn Beckham. Cặp sao thường xuyên được các tay săn ảnh bắt gặp hẹn hò tại Mỹ cũng như chuyến nghỉ dưỡng ở châu Âu. Sắp tới, cô đảm vai trò hậu phương, người đồng hành khi anh mở rộng hoạt động kinh doanh.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn The House of Beckham. Tác giả Tom Bower khẳng định David và Victoria Beckham không lạ gì với việc chơi bẩn. Cặp đôi quyền lực còn xa cách đến mức họ đăng những câu chuyện tiêu cực về nhau lên truyền thông.

Nhật Long

Ảnh: @nicolaannepeltzbeckham

Vợ Brooklyn Beckham Selena Victoria Beckham Brooklyn Beckham Nicola Peltz Brooklyn Beckham bán nude giải trí showbiz model diễn viên sao Âu Mỹ

