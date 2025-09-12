'Anh trai' Công Dương gây tranh cãi

Những chia sẻ mới đây của Công Dương gây tranh luận trên mạng xã hội. Sau đó, nam diễn viên thừa nhận sai sót và cho biết sẽ thận trọng hơn.

Mới đây, phát ngôn của Công Dương trên mạng xã hội Threads đã gây tranh luận. Cụ thể, nam nghệ sĩ viết: “Tôi là người rất khuyến khích việc nhắn tin trước khi gọi điện. Nó giống như là một sự respect (tôn trọng - PV) dành cho mình xem mình có đang sẵn sàng để nói chuyện không trước khi gọi ấy. Cho tới khi shipper gọi tôi và tôi không nghe. Tôi khỏi lấy đồ luôn”.

Bài đăng của Công Dương nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận trái chiều. Một số khán giả cho rằng thói quen của anh gây phiền toái cho các shipper, thậm chí ảnh hưởng lớn đến công việc của họ.

Hình ảnh của Công Dương. Ảnh: @congduong.

Tuy nhiên, một số tài khoản cũng lên tiếng bênh vực nam nghệ sĩ, cho rằng anh không có ý thiếu tôn trọng shipper mà chỉ muốn chia sẻ sự cố phát sinh do thói quen cá nhân. Do cách diễn đạt chưa khéo léo, những chia sẻ của anh bị hiểu sai, vô tình khiến sự việc bị đẩy đi xa hơn.

Giữa tranh cãi, Công Dương đã chính thức lên tiếng. Trong nhóm chat với fan, nam nghệ sĩ viết: "Đọc tin nhắn mọi người chửi thì cũng buồn cũng đau phết nhưng Dương hiểu đó là mặt trái của công việc của mình và của xã hội. Bỗng chốc một ngày mưa xui xui quăng một miếng hài nó lại biến thành một trái bom và tạo ra một làn sóng tiêu cực khiến Dương lúc đầu cũng hơi sốc và hụt hẫng. Nhưng Dương đã rút được kinh nghiệm cho bản thân về việc thận trọng trong lời nói và hạn chế chia sẻ những thứ nhạy cảm lại".

Công Dương cho biết anh sẽ tạm dừng hoạt động trên mạng xã hội trong vài ngày tới để tìm lại sự cân bằng. Ngoài ra, nam nghệ sĩ bày tỏ lòng biết ơn, cảm thấy may mắn khi luôn có khán giả bên cạnh yêu thương và ủng hộ mỗi ngày.

Công Dương hiện hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, đồng thời thử sức với những hoạt động nghệ thuật khác như mẫu ảnh, ca hát. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2014, tham gia MV Trót yêu, phim Chiến dịch chống ế. Sau đó, anh góp mặt trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình như Yêu em bất chấp, Trạng quỳnh, Khép lại quá khứ và mới nhất là Cô dâu ma. Năm 2024, Công Dương gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Anh trai “say hi”.