Quyền Linh và vợ doanh nhân sau 20 năm cưới

Quyền Linh chia sẻ hình ảnh vợ và các con kèm lời những lời chia sẻ, nhân kỷ niệm 20 năm ngày cưới.

Tối 11/9, trên trang cá nhân, Quyền Linh chia sẻ hình ảnh vợ và các con để kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Trong bài viết, nam diễn viên bày tỏ: “Thấm thoát đã tròn 20 năm rồi đó nha, người tình 100 năm của tôi ơi. Cảm ơn em yêu đã cùng đồng hành với anh suốt 20 năm nhé".

Anh tiếp lời: “20 năm trước, hai đứa gặp nhau với hai bàn tay trắng, không có gì. Sau 20 năm cố gắng nỗ lực, chúng ta đã có hai cô gái Lọ Lem và Hạt Dẻ đáng yêu. Tuyệt vời quá, đúng không? Xin cảm ơn thượng đế, cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn cả nhà đã yêu thương”.

Nam diễn viên đăng hai bức ảnh, một là hình cưới 20 năm trước, hai là khoảnh khắc hiện tại cả gia đình bên nhau. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả và đồng nghiệp. Nhiều người để lại lời chúc mừng hạnh phúc, khen ngợi tình cảm bền chặt của vợ chồng sau hai thập kỷ gắn bó.

Quyền Linh chia sẻ hình ảnh vợ và các con nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Ảnh: @quyenlinh.

Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo là một trong những cặp vợ chồng được ngưỡng mộ tại showbiz Việt. Sau gần 20 năm bên nhau, cặp đôi có hai con gái.

Hai người gặp nhau lần đầu tại TP. HCM năm 2001. Trải qua bốn năm hẹn hò, họ mới quyết định kết hôn năm 2005. Những năm đầu, việc bận rộn với nghề diễn, dẫn chương trình và sản xuất game show khiến Quyền Linh ít có thời gian dành cho gia đình, đặc biệt khi vợ mang thai và sinh con đầu lòng.

Những năm về sau, Quyền Linh cho biết anh dành nhiều thời gian phụ vợ việc nhà, đưa con đi học và thường xuyên đưa gia đình đi du lịch gia đình. Hiện tại, anh ưu tiên giảm bớt công việc để có thể sống gần gũi với vợ con, duy trì thói quen giản dị và tạo môi trường gia đình bình yên, hạnh phúc.