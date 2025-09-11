Người đẹp vừa tố bạn trai phát tán video nóng

Theo People, Isabella Ladera gây xôn xao khi tố bạn trai cũ tên Beéle đã tự ý phát tán video nóng của cô. "Một khoảnh khắc riêng tư, thân mật đã bị rò rỉ mà không có sự đồng ý của tôi. Đây là một trong những sự phản bội tàn nhẫn nhất mà tôi từng nếm trải. Video chỉ nằm trong tay hai người: Anh ta và tôi", người đẹp gốc Venezuela chia sẻ trên mạng xã hội.

Isabella còn tố bạn trai cũ là kẻ dối trá, từng nhiều lần chứng kiến cô phải chịu hậu quả đau đớn vì anh ta nhưng không một lần đứng ra bảo vệ. Isabella khẳng định vụ phát tán video nhạy cảm này đã xâm phạm đến quyền riêng tư, đồng thời hủy hoại danh dự, nhân phẩm của cô, gây ra nhiều vấn đề rắc rối cho chính người đẹp và cả gia đình.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm, thu hút hàng triệu lượt tiếp cận và kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Tờ People đưa tin đội ngũ luật sư của Isabella Ladera mới đây lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng người đẹp này tự phát tán đoạn clip nóng nhằm câu kéo sự chú ý.

Không lâu sau, bạn trai cũ của Isabella Ladera cũng lên tiếng, phủ nhận việc đã tự ý phát tán video nhạy cảm. Đội ngũ luật sư của Beéle cho biết: "Điều quan trọng là phải làm rõ rằng Beéle không hề tiết lộ đoạn video này hoặc tham gia vào việc phát tán nó… Sự nghiệp và uy tín của anh ấy không cho phép anh ấy cần hoặc quan tâm đến những sự kiện như vậy”. Theo nguồn tin, Beéle là ca - nhạc sĩ nổi tiếng gốc Colombia.

Isabella Ladera tên đầy đủ là Andrea Isabella Ladera Ceresa. Cô sinh năm 1999 tại Venezuela, hiện làm việc và sinh sống ở Miami. Ngoài việc là người mẫu, cô cũng là nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Trang Instagram cá nhân của Isabella có tới 6,4 triệu người theo dõi. Các trang mạng xã hội khác của người đẹp cùng đạt hàng triệu lượt follow. Cô thường xuyên đăng tải những nội dung liên quan tới du lịch, làm đẹp, thu hút đông đảo người hâm mộ.

Isabella Ladera trung thành với phong cách quyến rũ. Người đẹp thường xuyên khoe ảnh tạo dáng trong những bộ đồ bó sát hay hở bạo, tôn đường cong cơ thể. Isabella được khen ngợi sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, với thân hình bốc lửa. Cô cũng chăm chỉ hoạt động, tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội.

Người đẹp hiện sống cùng con gái Mía Antonella (5 tuổi), con chung của cô với bạn trai cũ Isander Pérez. Isabella thường chia sẻ hành trình làm mẹ cùng nhiều khoảnh khắc vui đùa với con gái trên trang cá nhân.

