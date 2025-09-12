G-Dragon đến Hà Nội, fan Việt phấn khích

G-Dragon tổ chức concert Übermensch tại Hà Nội ngày 8/11. Đây là lần thứ hai trong năm anh diễn ở Việt Nam, sau show Mỹ Đình hồi tháng 6.

Sáng 12/9, G-Dragon chính thức công bố Hà Nội là điểm dừng trong phase 4 của World Tour Übermensch. Concert sẽ diễn ra vào ngày 8/11, thông tin được đăng tải đồng loạt trên các nền tảng mạng xã hội.

Đây là lần thứ hai G-Dragon trở lại Việt Nam trong năm nay, sau đêm diễn hồi tháng 6 tại sân vận động Mỹ Đình với hơn 40.000 khán giả. Lần tái xuất này được kỳ vọng đặc biệt hơn, khi người hâm mộ sẽ được thưởng thức trọn vẹn Übermensch, tour diễn đã tạo nên “cơn sốt” trên toàn cầu kể từ khi khởi động cuối tháng 3.

Hình ảnh G-Dragon diễn tại Mỹ Đình hồi tháng 6. Ảnh: @xxxibgdrgn.

G-Dragon đang ở Paris để chuẩn bị cho đêm diễn cuối cùng của phase 3 vào ngày 20/9, trước khi bước vào phase 4. Theo thông tin, phase 4 diễn ra tại hai địa điểm châu Á là Hà Nội và Đài Loan.

Trước đó, G-Dragon đã biểu diễn tại Việt Nam trong đêm nhạc diễn ra tối 21/6 tại sân vận động Mỹ Đình. Buổi diễn được nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đăng tải, khen ngợi. Lý do trong xuyên suốt đêm nhạc, trời đổ mưa. G-Dragon xuất hiện cuối cùng và cũng là lúc thời tiết khắc nghiệt nhất. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn biểu diễn hết mình, làm bùng nổ sân khấu.

Thời điểm đó, mạng xã hội lan truyền tin G-Dragon sẽ tổ chức concert Übermensch tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội ngày 8-9/11. Thông tin xuất phát từ một tài khoản được cho là CEO Applewood tại Việt Nam. Applewood là đơn vị tổ chức tour Übermensch và nhiều sự kiện âm nhạc lớn.

Bắt đầu từ cuối tháng 3/2025 tại Hàn Quốc, tour diễn dự kiến kéo dài đến tháng 9, với tổng cộng 30 đêm diễn trải dài tại châu Á, châu Úc, Bắc Mỹ và châu Âu. Chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng, G-Dragon phải di chuyển liên tục qua hàng chục thành phố lớn như Tokyo, Jakarta, Sydney, Los Angeles, Paris… với mật độ 1–2 buổi diễn mỗi tuần.

Übermensch cũng “cháy vé” tại nhiều điểm đến lớn như Seoul, Nhật Bản, Philippines và Macau. Gần đây, concert dự kiến tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 2/8 trong khuôn khổ G-Dragon World Tour 2025 đã bị hủy bỏ.