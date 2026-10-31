VNG lãi hơn 1.000 tỷ đồng sau 9 tháng, vượt xa kế hoạch năm

Sau 9 tháng, VNG ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.013 tỷ đồng. Nếu duy trì kết quả tích cực trong quý IV, đây có thể là năm đầu tiên doanh nghiệp có lãi kể từ khi lên sàn.

Trong báo cáo tài chính vừa công bố, CTCP Tập đoàn VNG (UPCoM: VNZ) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng đầu năm đạt 9.233 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế 1.136 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.013 tỷ đồng .

Có lãi 3 quý liên tiếp

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu từ 12.500 tỷ đồng đến 13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế từ 300 tỷ đồng đến 450 tỷ đồng . Đây cũng là lần đầu tiên VNG đặt kế hoạch kinh doanh có lãi kể từ khi cổ phiếu VNZ bắt đầu giao dịch trên thị trường UPCoM.

Như vậy, sau 9 tháng, VNG đã hoàn thành khoảng 68-74% kế hoạch doanh thu, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 252% mục tiêu cao nhất và gần 379% mục tiêu thấp nhất của cả năm.

VNG CÓ THỂ LÃI LỚN NĂM 2026 KQKD theo năm của VNG. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 9T2026 Doanh thu tỷ đồng 7649 7800 7593 9273 10894 9233 Lãi ròng

-72 -1534 -2317 -1180 -325 1013

Riêng quý III, VNG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 3.361 tỷ đồng , tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và 9% so với quý liền trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 420 tỷ đồng , đánh dấu quý thứ ba liên tiếp doanh nghiệp duy trì kết quả kinh doanh có lãi.

Bên cạnh đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) đạt 652 tỷ đồng , tăng 148% so với cùng kỳ và 40% so với quý trước. Đây là mức AOP cao nhất của doanh nghiệp trong ba quý đầu năm. Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu này đạt 1.589 tỷ đồng .

Zalopay và Zalo dẫn đầu tăng trưởng doanh thu

Trong quý III, VNG cho biết cả 4 mảng kinh doanh chính đều ghi nhận doanh thu tăng so với cùng kỳ. Trong đó, Zalopay có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 89%, tiếp đến là Zalo và AI tăng 59%, lĩnh vực trò chơi trực tuyến tăng 12% và GreenNode tăng 4%.

Cụ thể, Zalopay ghi nhận doanh thu 291 tỷ đồng , tăng 89% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ dịch vụ tài chính, với doanh thu tăng 379% và đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu doanh thu của nền tảng thanh toán này.

Số người dùng hoạt động trong kỳ của Zalopay tăng 44%, trong khi tổng giá trị thanh toán (TPV) tăng 68%.

Đáng chú ý, số người sử dụng tính năng thanh toán mã QR quốc tế tăng hơn 11 lần trong 6 tháng kể từ tháng 12/2025. Tính năng này đã được triển khai tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản và một số thị trường khác. Zalopay đặt mục tiêu mở rộng phạm vi thanh toán lên 60 quốc gia vào cuối năm 2026.

Zalopay đặt mục tiêu mở rộng phạm vi thanh toán lên 60 quốc gia vào cuối năm 2026. Ảnh: VNZ.

Đối với mảng Zalo và AI, doanh thu quý III đạt 711 tỷ đồng , tăng 59% so với cùng kỳ. Nền tảng Zalo ghi nhận 82,6 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng 4%, với trung bình 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Theo doanh nghiệp, khoảng 41% người dùng hoạt động hàng tháng đã sử dụng các tính năng AI tích hợp trên Zalo.

Ngoài ra, Zalo còn tiếp tục mở rộng các dịch vụ phục vụ khu vực công. Tính đến cuối tháng 9, nền tảng này có hơn 20.600 kênh Official Account và 2.055 Mini App của các cơ quan nhà nước, đơn vị y tế, giáo dục và dịch vụ công, hiện diện tại 34/34 tỉnh, thành phố.

Trong khi Zalopay và Zalo ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, mảng trò chơi trực tuyến vẫn đóng góp doanh thu lớn nhất cho VNG, đạt 2.138 tỷ đồng trong quý III, tăng 12% so với cùng kỳ.

Bookings tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 2.550 tỷ đồng , với 57,3 triệu người dùng hoạt động hàng quý, trong đó PUBG Mobile và Play Together VNG tại Việt Nam là hai tựa game đóng góp lớn nhất. Từ tháng 7, VNGGames đã mở rộng Play Together sang Thái Lan, Indonesia và Philippines, đồng thời ra mắt toàn cầu hai tựa game tự phát triển là Drone Strike và Blood Horde.

Theo định hướng của doanh nghiệp, VNGGames tiếp tục tập trung khai thác các tựa game có vòng đời dài thông qua hoạt động cộng đồng và thể thao điện tử. Đối với sản phẩm mới, đơn vị ưu tiên những tựa game có khả năng phát hành tại nhiều thị trường.

Trong khi đó, GreenNode ghi nhận doanh thu quý III đạt 164 tỷ đồng , tăng 4% so với cùng kỳ. Dù mức tăng trưởng chung thấp hơn các mảng còn lại, một số nhóm dịch vụ của GreenNode ghi nhận mức tăng cao.

Cụ thể, doanh thu AI Cloud tăng 160%, dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) tăng 30%, còn doanh thu từ nhóm khách hàng tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (BFSI) tăng 66%.

Tỷ lệ giữ chân doanh thu ròng (NRR) đạt 122%, cho thấy nhóm khách hàng hiện hữu đã gia tăng mức chi tiêu.