VN-Index sẽ biến động ra sao sau tuần giảm 100 điểm?

Sau cú rơi mạnh cuối tuần, nhiều công ty chứng khoán cho rằng xu hướng giảm vẫn chi phối VN-Index. Dù vậy, khả năng xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn chưa bị loại trừ.

VN-Index rung lắc dữ dội trước sức ép từ cổ phiếu "họ Vin" và ngân hàng. Ảnh: Phương Lâm.

VN-Index vừa khép lại một tuần giao dịch đầy biến động với 4/5 phiên giảm điểm. Đáng chú ý, cú rơi hơn 50 điểm trong phiên cuối tuần đã kéo chỉ số thủng mốc 1.650 điểm, phản ánh rõ sự suy yếu của xu hướng ngắn hạn.

Dòng tiền phát tín hiệu hụt hơi khi thanh khoản duy trì ở mức thấp, trong khi nhóm cổ phiếu Vingroup sau khi tạo đỉnh ngắn hạn đã quay đầu điều chỉnh, trở thành lực cản lớn đối với VN-Index. Áp lực bán theo đó lan rộng trên toàn thị trường, áp đảo lực cầu, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, tập trung vào các ngành chưa tăng mạnh trong thời gian qua như chăn nuôi và thực phẩm.

Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.646,89 điểm, giảm 94,43 điểm, tương đương 5,42% so với tuần trước.

Vùng 1.580 điểm là chốt chặn chính

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định VN-Index kết phiên giao dịch cuối tuần với cây nến đỏ thân dài, trong bối cảnh thanh khoản tăng nhẹ so với mức trung bình 20 phiên, cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu bắt đáy.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo đang xác nhận xu hướng giảm điểm, đồng thời phản ánh áp lực bán vẫn đang chi phối xu hướng thị trường.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn đang tiếp diễn và chưa xuất hiện tín hiệu dừng lại. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co, rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong phiên kế tiếp với vùng hỗ trợ phía dưới được kỳ vọng quanh 1.580-1.620 điểm, tương ứng vùng đáy cũ gần nhất.

VN-Index giảm hơn 94 điểm trong tuần vừa rồi. Ảnh: TradingView.

Về chiến lược giao dịch, VCBS cho biết nối tiếp đà giảm của 3 phiên trước đó, VN-Index tiếp tục lao dốc mạnh thêm 52 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần. Dưới áp lực bán ngắn hạn gia tăng, quán tính giảm điểm được dự báo sẽ còn tiếp diễn, đi kèm với các nhịp rung lắc biên độ rộng. Trong bối cảnh hiện tại, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, chủ động hạ tỷ trọng đòn bẩy và kiên nhẫn quan sát.

Trong khi đó, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết các ngưỡng hỗ trợ quan trọng gồm MA20, MA50 và MA100 đã lần lượt bị xuyên thủng.

TPS cho rằng vùng hỗ trợ có độ tin cậy tương đối gần nhất của VN-Index hiện nằm quanh mốc 1.580 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 11. Tại khu vực này, lực cầu ngắn hạn có thể xuất hiện, qua đó giúp chỉ số có cơ hội hình thành một nhịp hồi kỹ thuật.

Đồng quan điểm về xu hướng suy yếu của thị trường, Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định VN-Index đã đảo chiều giảm mạnh từ vùng kháng cự 1.770 điểm và duy trì xu hướng điều chỉnh trong nhiều phiên liên tiếp với biên độ giảm ngày càng mở rộng. Kết tuần, chỉ số lùi xuống dưới mốc 1.650 điểm.

Theo ACBS, thanh khoản gia tăng trong các phiên giảm sâu cho thấy lực bán vẫn chiếm ưu thế, trong khi tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư ngày càng rõ nét. Áp lực này lan rộng trên phần lớn cổ phiếu, đặc biệt tập trung tại nhóm Vingroup và nhóm ngân hàng. Đây đều là 2 nhóm đóng vai trò dẫn dắt chính trong nhịp giảm chung.

Từ đó, ACBS cho rằng trong bối cảnh xu hướng giảm vẫn đang chi phối và chưa xuất hiện tín hiệu cân bằng đáng kể, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy yếu và hướng về vùng đáy trung hạn quanh mốc 1.580 điểm.

Kỳ vọng nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn

Ở góc độ tích cực hơn, Chứng khoán Vietcap nhận định VN-Index đang chịu quán tính điều chỉnh với biên độ giảm cao. Tuy nhiên, việc chỉ số đóng cửa quanh vùng hỗ trợ MA100, tương ứng khoảng 1.650 điểm, được đánh giá là yếu tố làm gia tăng khả năng xuất hiện các phiên hồi phục trong tuần giao dịch này với mục tiêu hướng lên vùng kháng cự 1.680 điểm.

Cùng nhìn nhận khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật, Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể ghi nhận sự hồi phục ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, khi VN-Index nhiều khả năng sẽ thử thách lại đường trung bình 50 phiên, tương ứng vùng 1.682 điểm.

Tuy vậy, Yuanta lưu ý rủi ro ngắn hạn vẫn đang ở mức cao. Dù các chỉ số VNMidcap và VNSmallcap đã giảm về quanh các đường trung bình 200 phiên, qua đó có thể kích hoạt dòng tiền bắt đáy trong những phiên tới, nhưng các nhịp hồi phục nếu xuất hiện chủ yếu chỉ mang tính kỹ thuật. Bên cạnh đó, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục đi xuống và đã chuyển sang trạng thái bi quan.

Về chiến lược đầu tư, Yuanta đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Theo đó, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp, có thể thực hiện chiến lược bình quân giá nhằm hạ giá vốn trong các nhịp điều chỉnh và tranh thủ hạ bớt tỷ trọng khi thị trường hồi phục để đưa danh mục về mức an toàn.

Ở góc nhìn trung hạn, Yuanta cho rằng xu hướng thị trường vẫn ở trạng thái trung tính. Việc VN-Index lùi về vùng hỗ trợ của đường trung bình 20 tuần cho thấy khả năng xuất hiện nhịp hồi phục trong tuần giao dịch kế tiếp. Trên cơ sở đó, công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư có thể tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp, khoảng 30-40% danh mục.

Trong khi đó, Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá thị trường chung đang chịu áp lực kéo giảm từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trước bối cảnh này, BSC khuyến nghị nhà đầu tư cần tăng cường quản trị rủi ro và giao dịch thận trọng trong các phiên tới. Theo BSC, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của VN-Index được xác định quanh mốc 1.625 điểm.