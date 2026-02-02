Các cổ phiếu trụ cột kéo VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay (ngày 2/2).

Tâm lý bi quan bao trùm thị trường chứng khoán hôm nay. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch u ám trong ngày 2/2 khi tâm lý bi quan bao trùm ngay từ đầu phiên. Áp lực bán xuất hiện sớm và lan rộng đã khiến VN-Index mở cửa trong sắc đỏ, nhanh chóng đánh mất các vùng hỗ trợ ngắn hạn và rơi vào trạng thái điều chỉnh mạnh.

Lực bán gia tăng rõ rệt tại hàng loạt nhóm ngành trụ cột như bất động sản, tài chính - ngân hàng, công nghệ và bán lẻ. Dưới sức ép đồng loạt từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index có thời điểm giảm hơn 50 điểm, xuyên thủng mốc 1.780 điểm.

Tuy nhiên, kể từ vùng giá thấp này, dòng tiền bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện, giúp chỉ số thu hẹp phần nào biên độ giảm và đưa VN-Index quay trở lại vùng trên 1.800 điểm. Dù vậy, lực mua không mang tính lan tỏa mà chủ yếu tập trung vào một số nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ. Dòng tiền có xu hướng chọn lọc các lĩnh vực ít chịu ảnh hưởng từ áp lực điều chỉnh chung như bán lẻ, phân phối, nông nghiệp và năng lượng, thay vì giải ngân rộng khắp.

Kết phiên, VN-Index giảm 22,54 điểm (-1,2%) xuống 1.806 điểm. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCoM-Index giữ sắc xanh khi tăng lần lượt 4,26 điểm (+1,7%) lên 260,39 điểm và 0,06 điểm (+0,1%) lên 129,12 điểm.

Thanh khoản thị trường bùng nổ vào đầu phiên khi áp lực bán gia tăng, song có phần chững lại trong phiên chiều khi lực cung suy yếu dần. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 35.000 tỷ đồng , tăng gần 10% so với phiên liền trước. Mức thanh khoản cao cho thấy quá trình tái cơ cấu danh mục và thoát hàng vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng hẳn về phía tiêu cực. Toàn thị trường ghi nhận 439 mã giảm (gồm 24 mã giảm sàn), 798 mã giữ tham chiếu và 342 mã tăng (gồm 27 mã tăng trần).

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục là tâm điểm gây sức ép lên chỉ số chung khi ghi nhận 18 mã giảm giá, 2 mã đứng tham chiếu và chỉ 10 mã tăng. Chỉ số đại diện nhóm này theo đó giảm hơn 25 điểm, lùi xuống còn 2.004 điểm.

Dòng tiền bắt đáy giúp VN-Index trở lại ngưỡng 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục trở thành lực cản lớn nhất đối với thị trường. Kết phiên, cả VIC, VHM và VRE đều đồng loạt giảm sàn, trong khi VPL giảm trên 6%. Chỉ riêng 4 cổ phiếu này đã khiến VN-Index mất hơn 24 điểm trong phiên hôm nay, cho thấy mức độ chi phối rất lớn của nhóm này đối với diễn biến chỉ số.

Với VIC, cổ phiếu này đã đánh mất khoảng 31% giá trị kể từ mức đỉnh thiết lập ngày 8/1, lùi về 130.700 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Vingroup theo đó “bốc hơi” hơn 355.000 tỷ đồng , thu hẹp xuống còn sát mốc 1 triệu tỷ đồng .

Tương tự, cổ phiếu VHM cũng giảm khoảng 35% so với đỉnh, xuống còn 98.600 đồng/cổ phiếu, kéo vốn hóa của Vinhomes giảm hơn 200.000 tỷ đồng , còn khoảng 405.000 tỷ đồng .

Đáng chú ý, làn sóng bán tháo cổ phiếu “họ Vin” diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp này vừa công bố kết quả kinh doanh cả năm 2025 với bức tranh tài chính tích cực. Vingroup ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục, lần lượt đạt 332.770 tỷ đồng và 11.146 tỷ đồng . Trong khi đó, Vinhomes cũng lập đỉnh lợi nhuận mới với 42.111 tỷ đồng , trở thành doanh nghiệp phi tài chính có lợi nhuận cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngoài các cổ phiếu nếu trên, thị trường cũng chịu sức ép tiêu cực từ các mã TCB (-2,5%), GAS (-2,1%), MCH (-3,3%), GEE (-5,5%), VPB (-1,4%) và PNJ (giảm sàn).

Khối ngoại bán ròng khoảng 2.500 tỷ đồng hôm nay, tập trung “xả” VIC (- 543 tỷ đồng ), VHM (- 330 tỷ đồng ), VRE (- 176 tỷ đồng ) và VCB (- 192 tỷ đồng ).

Mặt khác, BSR được gom 96 tỷ đồng , VNM (+ 82 tỷ đồng ), MSN (+ 71 tỷ đồng ).