Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

VN-Index giảm điểm

  • Thứ hai, 2/2/2026 16:34 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Các cổ phiếu trụ cột kéo VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay (ngày 2/2).

Tâm lý bi quan bao trùm thị trường chứng khoán hôm nay. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch u ám trong ngày 2/2 khi tâm lý bi quan bao trùm ngay từ đầu phiên. Áp lực bán xuất hiện sớm và lan rộng đã khiến VN-Index mở cửa trong sắc đỏ, nhanh chóng đánh mất các vùng hỗ trợ ngắn hạn và rơi vào trạng thái điều chỉnh mạnh.

Lực bán gia tăng rõ rệt tại hàng loạt nhóm ngành trụ cột như bất động sản, tài chính - ngân hàng, công nghệ và bán lẻ. Dưới sức ép đồng loạt từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index có thời điểm giảm hơn 50 điểm, xuyên thủng mốc 1.780 điểm.

Tuy nhiên, kể từ vùng giá thấp này, dòng tiền bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện, giúp chỉ số thu hẹp phần nào biên độ giảm và đưa VN-Index quay trở lại vùng trên 1.800 điểm. Dù vậy, lực mua không mang tính lan tỏa mà chủ yếu tập trung vào một số nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ. Dòng tiền có xu hướng chọn lọc các lĩnh vực ít chịu ảnh hưởng từ áp lực điều chỉnh chung như bán lẻ, phân phối, nông nghiệp và năng lượng, thay vì giải ngân rộng khắp.

Kết phiên, VN-Index giảm 22,54 điểm (-1,2%) xuống 1.806 điểm. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCoM-Index giữ sắc xanh khi tăng lần lượt 4,26 điểm (+1,7%) lên 260,39 điểm và 0,06 điểm (+0,1%) lên 129,12 điểm.

Thanh khoản thị trường bùng nổ vào đầu phiên khi áp lực bán gia tăng, song có phần chững lại trong phiên chiều khi lực cung suy yếu dần. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với phiên liền trước. Mức thanh khoản cao cho thấy quá trình tái cơ cấu danh mục và thoát hàng vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng hẳn về phía tiêu cực. Toàn thị trường ghi nhận 439 mã giảm (gồm 24 mã giảm sàn), 798 mã giữ tham chiếu và 342 mã tăng (gồm 27 mã tăng trần).

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục là tâm điểm gây sức ép lên chỉ số chung khi ghi nhận 18 mã giảm giá, 2 mã đứng tham chiếu và chỉ 10 mã tăng. Chỉ số đại diện nhóm này theo đó giảm hơn 25 điểm, lùi xuống còn 2.004 điểm.

co phieu anh 1

Dòng tiền bắt đáy giúp VN-Index trở lại ngưỡng 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục trở thành lực cản lớn nhất đối với thị trường. Kết phiên, cả VIC, VHM và VRE đều đồng loạt giảm sàn, trong khi VPL giảm trên 6%. Chỉ riêng 4 cổ phiếu này đã khiến VN-Index mất hơn 24 điểm trong phiên hôm nay, cho thấy mức độ chi phối rất lớn của nhóm này đối với diễn biến chỉ số.

Với VIC, cổ phiếu này đã đánh mất khoảng 31% giá trị kể từ mức đỉnh thiết lập ngày 8/1, lùi về 130.700 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Vingroup theo đó “bốc hơi” hơn 355.000 tỷ đồng, thu hẹp xuống còn sát mốc 1 triệu tỷ đồng.

Tương tự, cổ phiếu VHM cũng giảm khoảng 35% so với đỉnh, xuống còn 98.600 đồng/cổ phiếu, kéo vốn hóa của Vinhomes giảm hơn 200.000 tỷ đồng, còn khoảng 405.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, làn sóng bán tháo cổ phiếu “họ Vin” diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp này vừa công bố kết quả kinh doanh cả năm 2025 với bức tranh tài chính tích cực. Vingroup ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục, lần lượt đạt 332.770 tỷ đồng11.146 tỷ đồng. Trong khi đó, Vinhomes cũng lập đỉnh lợi nhuận mới với 42.111 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp phi tài chính có lợi nhuận cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngoài các cổ phiếu nếu trên, thị trường cũng chịu sức ép tiêu cực từ các mã TCB (-2,5%), GAS (-2,1%), MCH (-3,3%), GEE (-5,5%), VPB (-1,4%) và PNJ (giảm sàn).

Khối ngoại bán ròng khoảng 2.500 tỷ đồng hôm nay, tập trung “xả” VIC (-543 tỷ đồng), VHM (-330 tỷ đồng), VRE (-176 tỷ đồng) và VCB (-192 tỷ đồng).

Mặt khác, BSR được gom 96 tỷ đồng, VNM (+82 tỷ đồng), MSN (+71 tỷ đồng).

Cổ phiếu công ty đào vàng bị bán tháo theo giá vàng

Cổ phiếu KSV và PNJ đồng loạt lao dốc mạnh trong phiên 2/2, phản ánh cú đảo chiều nhanh của dòng tiền khi giá vàng trong nước và thế giới rơi tự do sau giai đoạn tăng "nóng".

6 giờ trước

VNG lần đầu thu trên 10.000 tỷ một năm

Doanh thu VNG lần đầu vượt 10.000 tỷ đồng trong năm 2025 nhờ sự tăng trưởng đồng đều của các mảng kinh doanh cốt lõi.

5 giờ trước

Taxi Vinasun 'bốc hơi' hơn một nửa lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế của Vinasun năm 2025 giảm hơn một nửa so với năm liền trước trong bối cảnh thu nhập khác lao dốc và chi phí lãi vay tiếp tục bào mòn hiệu quả kinh doanh.

25:1501 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

cổ phiếu Tiền mã hóa Vingroup PNJ vingroup vinhomes chứng khoán

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

'Vua nha dam' lai ky luc hinh anh

'Vua nha đam' lãi kỷ lục

2 giờ trước 15:38 2/2/2026

0

Năm 2025, CTCP Thực phẩm G.C (GCF) lập kỷ lục kinh doanh với khoản lãi ròng sau thuế gần 99 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm liền trước.

Coteccons co hon 62.000 ty 'cua de danh' hinh anh

Coteccons có hơn 62.000 tỷ 'của để dành'

3 giờ trước 14:03 2/2/2026

0

Sau khi ghi nhận giá trị trúng thầu khoảng 18.000 tỷ đồng trong quý cuối năm 2025, backlog của Coteccons tăng lên 62.500 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm,cao nhất từ trước đến nay.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý