'Vua nha đam' lãi kỷ lục

Năm 2025, CTCP Thực phẩm G.C (GCF) lập kỷ lục kinh doanh với khoản lãi ròng sau thuế gần 99 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm liền trước.

Lũy kế cả năm 2025, GC Food thiết lập mức doanh thu và lãi sau thuế mới. Ảnh: GC Food.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 mới công bố, CTCP Thực phẩm G.C (GCF) ghi nhận doanh thu thuần quý cuối năm ngoái đạt hơn 172 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ năm liền trước. Nhờ kết quả này, doanh nghiệp được mệnh danh là "vua nha đam" báo lãi sau thuế 19 tỷ đồng , tăng gấp đôi cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả quý cuối năm tăng mạnh nhờ doanh thu thuần cải thiện, trong khi chi phí tài chính giảm 56% do số dư nợ vay và lãi suất cùng giảm. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm 22% nhờ chi phí thưởng năm được trích đều từng tháng và chi phí dự phòng phải thu khó đòi giảm so với năm 2024. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện khi công ty làm chủ vùng nguyên liệu và tối ưu chi phí vận hành.

Lũy kế cả năm 2025, GC Food đồng loạt thiết lập mức doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục.

Trong đó, doanh thu của công ty đạt hơn 698 tỷ đồng , tăng 20% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt gần 99 tỷ đồng , tăng 55%. Đây đồng thời là mức lãi sau thuế cao nhất "vua nha đam" từng ghi nhận được trong một năm kinh doanh.

Năm 2025, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hơn 716 tỷ đồng , tăng gần 24% so với thực hiện năm 2024, cùng mục tiêu lãi sau thuế gần 90 tỷ đồng , tăng khoảng 41%. Như vậy, kết thúc năm, GC Food chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt mục tiêu lợi nhuận khoảng 9%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của GC Food đạt 838 tỷ đồng , tăng gần 26% so với đầu năm. Công ty đang có gần 78 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Nợ phải trả đạt 143 tỷ đồng , giảm 40%, chiếm 26% số đó là nợ vay tài chính.

Nhiều năm qua, GC Food được mệnh danh là "vua nha đam" tại thị trường trong nước do là đơn vị tiên phong trong việc khai thác giá trị từ cây nha đam.

Tuy nhiên, GC Food cũng có sản phẩm chủ lực khác là thạch dừa, đồng thời sản xuất và cung ứng mặt hàng dưa lưới hữu cơ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng hệ thống trang trại chăn nuôi bò hiện đại và phát triển hệ thống nhà yến.

Tháng 8/2025, công ty công bố CTCP Nguyên liệu Á Châu (HoSE: AIG) đã hoàn tất thương vụ mua hơn 7,1 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 25-30/7/2025. Từ đó, đưa AIG trở thành công ty mẹ nắm quyền chi phối GC Food với tỷ lệ 52,87% vốn.