VN-Index đối mặt nguy cơ trở lại vùng 1.700 điểm

Sau tuần giao dịch giằng co và hồi phục bất thành, các công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể tiếp tục rung lắc, thậm chí kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.700 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch 2-6/11 với nhiều biến động mạnh. VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh từ tuần trước, trước khi xuất hiện nhịp hồi phục đáng chú ý vào giữa tuần.

Trong 2 phiên đầu tuần, chỉ số liên tục suy yếu và có thời điểm lùi xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện trở lại, đặc biệt trong phiên 4/11, đã giúp VN-Index bật tăng hơn 33 điểm từ vùng hỗ trợ này.

Đà hồi phục nhận được sự đồng thuận của nhiều nhóm ngành, nổi bật là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Dù vậy, lực cầu chưa đủ bền vững để duy trì xu hướng tăng khi chỉ số nhanh chóng gặp áp lực bán tại vùng kháng cự 1.750 điểm.

Trong phiên cuối tuần 6/11, VN-Index bất ngờ đảo chiều giảm 15,37 điểm và đóng cửa tại 1.725,36 điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số mất 16,26 điểm (-0,9%) so với tuần trước đó.

VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1.700 điểm

Trong bối cảnh thị trường tương đối thận trọng, các công ty chứng khoán nhận định VN-Index có thể tiếp tục đối mặt với những nhịp rung lắc trong tuần giao dịch 9-13/11, trong đó vùng 1.700-1.720 điểm đóng vai trò hỗ trợ quan trọng.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc phiên cuối tuần với mức giảm hơn 15 điểm sau khi gặp áp lực bán tại vùng kháng cự 1.750 điểm.

Trên đồ thị ngày, chỉ số đang kiểm tra lại khu vực hỗ trợ 1.720-1.730 điểm. Các chỉ báo đồng loạt hướng xuống cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu, đồng thời cần tính đến khả năng thanh khoản bán chủ động bất ngờ gia tăng.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo động lượng tiếp tục suy yếu. Những tín hiệu này cho thấy xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục rung lắc trong các phiên giao dịch tới.

Có quan điểm tương đồng, Công ty Chứng khoán Vietcap đánh giá VN-Index đã vi phạm vùng hỗ trợ 1.725-1.730 điểm trong đầu phiên 6/11, nhưng sau đó thu hẹp một phần đà giảm và đóng cửa trở lại quanh khu vực này.

Diễn biến trên cho thấy áp lực giảm chưa hoàn toàn chiếm ưu thế. Vietcap dự báo trong phiên giao dịch đầu tuần 9/11, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong biên độ 1.720-1.735 điểm.

VN-Index có thể kiểm tra mốc 1.700 điểm trong tuần này. Ảnh: TradingView.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng sức khỏe chung của thị trường chưa ghi nhận sự cải thiện đáng kể.

Cụ thể, tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày (MA20) hiện đạt khoảng 36,7%, chỉ nhích nhẹ so với mức 36,2% của tuần trước. Điều này đồng nghĩa phần lớn cổ phiếu trên thị trường vẫn đang giao dịch dưới đường trung bình giá ngắn hạn.

Xét theo nhóm ngành, dịch vụ tài chính, bất động sản và hàng hóa, dịch vụ công nghiệp ghi nhận diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung trong tuần qua. Ngược lại, nhóm hóa chất và y tế có diễn biến kém khả quan.

ACBS đánh giá dù VN-Index đã hồi phục sau khi lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm, nhịp tăng vẫn chưa đủ mạnh để vượt qua vùng 1.760 điểm.

Đặc biệt, việc phiên cuối tuần giảm điểm đi kèm thanh khoản gia tăng và độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán cho thấy áp lực cung vẫn chiếm ưu thế mỗi khi chỉ số hồi phục.

Theo đó, ACBS dự báo VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong biên độ 1.720-1.780 điểm trong ngắn hạn, đồng thời không loại trừ khả năng lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.700-1.720 điểm.

Thận trọng hơn, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định lực cầu quay trở lại thị trường vẫn tương đối dè dặt, khiến các nhịp hồi phục liên tục gặp thách thức.

Theo Yuanta, vấn đề nổi bật hiện nay là thị trường thiếu lực cầu đủ bền vững để duy trì xu hướng phục hồi ổn định. Việc thanh khoản gia tăng nhưng tập trung vào phiên giảm điểm phản ánh môi trường đầu tư còn nhiều khó khăn, với cơ hội mang tính chọn lọc cao.

Công ty chứng khoán này xác định vùng 1.690-1.710 điểm tiếp tục là khu vực quan trọng cần theo dõi khả năng cân bằng của thị trường.

Trong kịch bản tích cực, nếu lực cầu xuất hiện trở lại tại nhóm cổ phiếu tài chính, VN-Index có thể hồi phục lên vùng 1.750-1.770 điểm. Ngược lại, nếu đánh mất mốc 1.690 điểm, rủi ro chỉ số tiếp tục kiểm định vùng 1.650-1.670 điểm sẽ gia tăng.

Ưu tiên phòng thủ, hạn chế bắt đáy sớm

Trước những tín hiệu kỹ thuật chưa thực sự tích cực, các công ty chứng khoán nhìn chung khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường chưa xác lập trạng thái cân bằng rõ ràng.

Theo VCBS, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu vẫn duy trì được vùng hỗ trợ và xu hướng tăng ổn định. Đối với các vị thế mua mới, công ty chứng khoán này khuyến nghị kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn, thay vì vội vàng bắt đáy khi thị trường còn tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh.

Tương tự, ACBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi phục.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò khi VN-Index lùi về vùng hỗ trợ 1.700-1.720 điểm. Tuy nhiên, nếu chỉ số đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm, ACBS cho rằng cần cân nhắc hạ tỷ trọng cổ phiếu nhằm hạn chế rủi ro danh mục.

Về phía Yuanta, công ty chứng khoán này đề xuất chiến lược ngắn hạn với tỷ trọng khoảng 40% cổ phiếu và 60% tiền mặt. Phần tỷ trọng gia tăng, nếu có, chỉ nên dành cho các giao dịch ngắn hạn tại một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ.

Các nhóm ngành được Yuanta ưu tiên theo dõi gồm bán lẻ với FRT, MWG; tiêu dùng với MSN, TLG; dệt may với MSH, TNG. Ngoài ra, một số cổ phiếu riêng lẻ như TCH, NT2, NVB, VEA, NTP, BWE và CSV cũng nằm trong danh sách quan sát.

Đối với chiến lược trung hạn từ 1 đến 5 tháng, Yuanta cho rằng triển vọng hồi phục lan tỏa trên diện rộng của thị trường vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư chịu ảnh hưởng từ những thách thức liên quan đến lãi suất và môi trường vĩ mô.

Do đó, cơ hội đầu tư được dự báo tiếp tục phân hóa, tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng và triển vọng tăng trưởng riêng biệt thay vì lan tỏa đồng đều giữa các nhóm ngành.

Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, đồng thời có thể tiếp tục nắm giữ những vị thế có giá vốn thấp tại các doanh nghiệp vốn hóa lớn, sở hữu triển vọng tăng trưởng khả quan, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ và tiêu dùng.