VN-Index đang giảm mạnh

Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng ngay đầu phiên 6/11, kéo VN-Index giảm gần 20 điểm. Bộ đôi VIC, VHM cùng nhóm ngân hàng và công nghệ gây sức ép lớn lên chỉ số.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch cuối tuần 6/11 trong sắc đỏ khi tâm lý thận trọng bao trùm sau phiên bán tháo mạnh trên thị trường tài chính quốc tế.

Ngay từ những phút đầu phiên, VN-Index đã chịu áp lực điều chỉnh mạnh, nhanh chóng lùi xuống dưới mốc 1.720 điểm. Dù xuất hiện một số nhịp hồi phục ngắn, lực cầu chưa đủ mạnh để giúp chỉ số thu hẹp đáng kể mức giảm.

Đến khoảng 10h, chỉ số VN-Index giảm 19,34 điểm (-1,1%) xuống 1.721,39 điểm; HNX-Index cũng giảm 1,6 điểm (-0,6%) xuống 255,01 điểm; UPCoM-Index mất 0,99 điểm (-0,8%) xuống 121,49 điểm.

Ngân hàng, bất động sản kéo chỉ số

Áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng, công nghệ và nguyên vật liệu. Trong rổ VN30, chỉ số đại diện nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm 26 điểm (-1,4%) xuống 1.838 điểm với 28 mã giảm giá và chỉ 2 mã tăng.

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là lực cản lớn nhất đối với thị trường. VIC (-1,6%) khiến VN-Index mất khoảng 6,2 điểm, trong khi VHM (-1,3%) lấy đi thêm 1,5 điểm.

Như vậy, riêng 2 cổ phiếu này đã khiến chỉ số chung giảm gần 8 điểm, tương đương khoảng 40% tổng mức giảm của VN-Index tại thời điểm thống kê.

Bên cạnh đó, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng gây sức ép lên chỉ số, gồm VCB (-1,1%), MBB (-1,8%), HPG (-1,4%), FPT (-2,8%), HDB (-1,8%) và TCB (-1,6%).

VN-Index rung lắc mạnh trong sáng cuối tuần. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, FPT là một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất nhóm vốn hóa lớn trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ trên thị trường quốc tế vừa trải qua một phiên bán tháo.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu năng lượng và chứng khoán vẫn duy trì sắc xanh, phần nào hạn chế đà giảm của thị trường. BSR (+1,5%) và GAS (+0,5%) đóng góp lần lượt khoảng 0,37 điểm và 0,31 điểm cho VN-Index. VIX (+1,5%) cũng đi ngược xu hướng chung, trong khi STB (+0,1%) giữ được mức tăng nhẹ.

Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu tăng giá vẫn khá hạn chế so với nhóm giảm. Thống kê trên cả 3 sàn cho thấy 391 mã tăng (gồm 15 mã tăng trần) trong khi 394 mã giảm (gồm 18 mã giảm sàn) và 1.029 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường cũng chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể. Đến khoảng 10h, giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 3.800 tỷ đồng , thấp hơn khoảng 30% so với cùng thời điểm phiên trước. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 4.100 tỷ đồng .

Điểm tích cực hiếm hoi đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại mua vào khoảng 490 tỷ đồng và bán ra gần 369 tỷ đồng trên cả 3 sàn, tương ứng mua ròng hơn 121 tỷ đồng .

Dòng tiền ngoại tập trung vào VIX với giá trị mua ròng hơn 108 tỷ đồng . Ngược lại, FPT bị bán ròng gần 50 tỷ đồng , trong khi VCB (- 29 tỷ đồng ), HPG (- 16 tỷ đồng ) cũng chịu áp lực bán ròng.

Làn sóng bán tháo bắt đầu từ Mỹ

Diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán Việt Nam xuất hiện sau khi Phố Wall trải qua phiên giao dịch ngày 5/11 đầy biến động với làn sóng bán tháo lan rộng trên hầu hết nhóm ngành, đặc biệt là công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Kết phiên, chỉ số Dow Jones giảm 3,4%, tương đương hơn 1.800 điểm, S&P 500 mất 4,4% trong khi Nasdaq Composite lao dốc 5,5%. Riêng Nasdaq 100, chỉ số tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn, giảm tới 6,4%, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ giai đoạn biến động vì đại dịch Covid-19 năm 2020.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất khi chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm tới 12%. Cổ phiếu Nvidia mất hơn 9%, trong khi AMD và Micron Technology cùng giảm khoảng 17%.

Theo Reuters, riêng đợt bán tháo trên Nasdaq 100 đã khiến khoảng 2.500 tỷ USD vốn hóa thị trường bị xóa sổ.

Nguyên nhân chính đến từ việc nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng ngành AI sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả 2 viện Quốc hội làm gia tăng lo ngại về khả năng siết chặt giám sát lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ AI.