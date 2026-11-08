Novaland dự kiến doanh thu hơn 20 tỷ USD từ 4 dự án

Novaland dự kiến thu về gần 517.000 tỷ đồng (tương đương hơn 20 tỷ USD) từ 4 cụm dự án đến năm 2030, trong đó riêng Aqua City được kỳ vọng đóng góp gần 219.000 tỷ đồng.

Dự án Aqua City có quy mô lên tới 1.000 ha tại TP Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa cập nhật tình hình kinh doanh và định hướng phát triển trong chương trình gặp gỡ hơn 500 nhà đầu tư, cổ đông và đối tác tổ chức ngày 7/11.

Thông tin được công bố trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục quá trình tái cấu trúc, tập trung nguồn lực để hoàn thiện pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thi công và bàn giao sản phẩm tại các dự án bất động sản trọng điểm.

Theo báo cáo tại sự kiện, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hơn 10.215 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 2.873 tỷ đồng . Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 155% kế hoạch lợi nhuận cả năm, tương đương vượt khoảng 55% chỉ tiêu đề ra.

Đáng chú ý, Novaland cũng công bố kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2030 với tổng doanh thu dự kiến từ các dự án trọng điểm đạt hơn 516.800 tỷ đồng , tương đương hơn 20 tỷ USD . Tổng lợi nhuận dự án trong giai đoạn này được kỳ vọng đạt hơn 188.300 tỷ đồng , tương đương khoảng 7,3 tỷ USD .

Nguồn doanh thu và lợi nhuận trên dự kiến đến từ 4 cụm dự án trọng điểm, gồm các dự án tại trung tâm TP.HCM, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram.

Trong đó, Aqua City được kỳ vọng đóng góp gần 219.000 tỷ đồng doanh thu và khoảng 88.100 tỷ đồng lợi nhuận, tương ứng 42% và 47% tổng kế hoạch. Riêng năm 2027, Novaland dự kiến ghi nhận gần 23.600 tỷ đồng doanh thu và hơn 7.700 tỷ đồng lợi nhuận từ dự án này.

Một nguồn đóng góp lớn khác là NovaWorld Phan Thiet, với doanh thu dự kiến 221.540 tỷ đồng và lợi nhuận 73.346 tỷ đồng . Phần lớn kết quả kinh doanh từ dự án này được kỳ vọng ghi nhận trong giai đoạn 2029-2030.

Trong khi đó, nhóm dự án tại trung tâm TP.HCM dự kiến mang về 48.042 tỷ đồng doanh thu và 14.728 tỷ đồng lợi nhuận.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Novaland cho biết đang tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cấu trúc tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng cường kỷ luật sử dụng vốn. Doanh nghiệp đồng thời ưu tiên những dự án có khả năng triển khai, đáp ứng nhu cầu ở thực và tạo dòng tiền.

Trong đó, việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ bàn giao được xem là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyển các dự án đang triển khai thành doanh thu và dòng tiền thực tế.

Một trong những dự án được Novaland tập trung nguồn lực là khu đô thị Aqua City, có quy mô hơn 1.000 ha tại TP Đồng Nai.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, đến cuối tháng 10, dự án đã đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán, tạo cơ sở để doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sau thời gian tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý.

Hiện, hơn 4.000 công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm nhà thầu đang làm việc luân phiên 3 ca tại các phân khu River Park, Ever Green, Sun Harbor và đảo Phượng Hoàng.

Đến nay, hơn 1.300 căn nhà phố và biệt thự tại Aqua City đã được bàn giao. Một số hạng mục tiện ích, dịch vụ như trung tâm thể thao, khu vui chơi, mua sắm và ẩm thực cũng đang được đưa vào vận hành.

Theo Novaland, việc khôi phục tiến độ thi công và bàn giao tại Aqua City là một phần trong kế hoạch cải thiện hoạt động kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu để phục vụ quá trình tái cấu trúc.