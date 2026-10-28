Con gái ông Bùi Thành Nhơn muốn mua 30 triệu cổ phiếu Novaland

Bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu Novaland trong bối cảnh nhiều thành viên gia đình nhà sáng lập và lãnh đạo doanh nghiệp liên tiếp đăng ký giao dịch.

Con gái ông Bùi Thành Nhơn dự chi hơn 300 tỷ đồng để gom cổ phiếu. Ảnh: NVL.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố thông tin về việc bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh - con gái nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn và là em gái Chủ tịch HĐQT Bùi Cao Nhật Quân - đăng ký mua mua 30 triệu cổ phiếu NVL nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 2-13/11 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Hiện bà Quỳnh nắm giữ hơn 8,31 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 0,346% vốn điều lệ Novaland. Nếu hoàn tất toàn bộ giao dịch đăng ký, lượng cổ phiếu do bà Quỳnh sở hữu sẽ tăng lên hơn 38,31 triệu đơn vị, tương ứng 1,594% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL giao dịch quanh mức 10.500 đồng/cổ phiếu trong phiên 28/10. Tạm tính theo mức giá này, bà Quỳnh cần chi hơn 315 tỷ đồng để mua toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký.

Đáng chú ý, kế hoạch mua cổ phiếu của bà Quỳnh nối tiếp một loạt giao dịch được đăng ký gần đây bởi các thành viên gia đình ông Bùi Thành Nhơn và tổ chức có liên quan.

Trước đó, CTCP Diamond Properties, cổ đông lớn thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp gia đình ông Nhơn, đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu NVL trong giai đoạn 26-30/10 nhằm cân đối danh mục đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, Diamond Properties sẽ nâng sở hữu từ hơn 178,44 triệu lên 185,44 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 7,423% lên 7,715% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn, đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL trong cùng khoảng thời gian nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân.

Sau giao dịch, nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu bà Sương sở hữu dự kiến giảm từ hơn 51,83 triệu xuống còn 45,53 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 2,156% xuống 1,894%.

Ngoài các thành viên gia đình nhà sáng lập, một số lãnh đạo cấp cao của Novaland cũng đăng ký bán cổ phiếu.

Trong đó, Tổng giám đốc Dương Văn Bắc đăng ký bán hơn 10,63 triệu cổ phiếu, còn hai Phó tổng giám đốc Trần Thị Thanh Vân và Cao Trần Duy Nam mỗi người đăng ký bán khoảng 7,58 triệu đơn vị.

Nếu toàn bộ các giao dịch trên được thực hiện, 3 thành viên ban điều hành sẽ còn nắm giữ tổng cộng khoảng 20,49 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 0,853% vốn điều lệ.

Các kế hoạch giao dịch cổ phiếu diễn ra trong thời điểm Novaland triển khai đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ tái cấu trúc tài chính.

Theo phương án công bố, doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Nếu phân phối thành công toàn bộ lượng cổ phiếu dự kiến, Novaland có thể huy động gần 8.007 tỷ đồng .

Trong đó, doanh nghiệp dự kiến sử dụng hơn 5.953 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành.

Bên cạnh đó, hơn 916 tỷ đồng dự kiến được góp vào Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng được đầu tư vào No Va Thảo Điền nhằm phục vụ thanh toán các khoản nợ trái phiếu tại 2 doanh nghiệp này.

Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027, tùy thuộc tình hình thực tế và tiến độ thu xếp với các trái chủ.