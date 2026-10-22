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Kinh doanh

Vợ ông Bùi Thành Nhơn muốn bán hơn 6 triệu cổ phiếu Novaland

  • Thứ năm, 22/10/2026 11:09 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Bà Cao Thị Ngọc Sương vừa đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL, trong khi Diamond Properties muốn mua vào 7 triệu cổ phiếu. Cả hai giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/10 đến 30/10.

Vợ ông Bùi Thành Nhơn đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL, trong khi Diamond Properties muốn mua vào 7 triệu cổ phiếu. Ảnh: S.T.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của các bên liên quan đến gia đình ông Bùi Thành Nhơn, nhà sáng lập doanh nghiệp.

Theo đó, bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn, đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/10 đến 30/10, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Sương tại Novaland sẽ giảm từ 2,1% xuống còn 1,89%, tương ứng 45,53 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, cùng lúc này, CTCP Diamond Properties - cổ đông lớn thuộc hệ sinh thái của ông Bùi Thành Nhơn - đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu NVL trong cùng thời gian nhằm cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn tất, Diamond Properties sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ tại Novaland từ 178,4 triệu lên 185,4 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu hơn 7,7%.

Động thái đăng ký mua diễn ra không lâu sau khi Diamond Properties bán 2,58 triệu cổ phiếu NVL vào ngày 6/10 theo phương thức thỏa thuận, cũng với mục đích cân đối danh mục đầu tư.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, Novaland dự kiến mở bán trở lại dự án Aqua City vào ngày 31/10, sau thời gian dài tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý.

Theo doanh nghiệp, tính đến tháng 10, toàn bộ phân khu thuộc cụm dự án Aqua City đã hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, đủ điều kiện triển khai ký hợp đồng mua bán theo quy định.

Việc hoàn thiện các thủ tục này tạo cơ sở để Novaland tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh, thu tiền theo tiến độ và bàn giao sản phẩm tại dự án. Việc hoàn thiện pháp lý tạo cơ sở để Novaland tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh, thu tiền theo tiến độ và bàn giao sản phẩm tại dự án.

Novaland kỳ vọng nguồn thu từ Aqua City có thể đạt quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng trong những năm tới. Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa nguồn thu này còn phụ thuộc vào tiến độ bán hàng, thu tiền và bàn giao sản phẩm thực tế.

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Liên Phạm

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