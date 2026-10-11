Novaland dùng hơn 400 tỷ đồng thu được từ ESOP để trả nợ

Novaland đã sử dụng gần 439 tỷ đồng trong số 488 tỷ đồng thu từ đợt phát hành ESOP năm 2025 để thanh toán nợ gốc và lãi vay cho các bên liên quan.

Novaland dùng gần 440 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP để thanh toán nợ vay. Ảnh: S.T.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025.

Theo đó, ngày 9/10/2025, Novaland đã phát hành hơn 48,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về gần 488 tỷ đồng .

Với số tiền huy động được, doanh nghiệp đã sử dụng gần 439 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay từ bên liên quan, bao gồm cả nợ gốc và lãi vay, tương đương khoảng 90% tổng số tiền thu về.

Ngoài ra, khoảng 23 tỷ đồng được dùng để thanh toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động. Số tiền còn lại chưa sử dụng là hơn 26 tỷ đồng .

Thời gian gần đây, trên một số trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Novaland "phá sản", "mất khả năng hoạt động".

Phản hồi về vấn đề này hôm 6/10, doanh nghiệp cho rằng các thông tin trên mang tính khẳng định hoặc suy diễn, không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của công ty, đồng thời có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình doanh nghiệp.

Novaland cho biết đang tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đến nay tập đoàn đã đạt được những kết quả nhất định trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác và các bên có liên quan.

Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác, đồng thời cung cấp thông tin trên cơ sở minh bạch, nhất quán và tuân thủ các quy định về công bố thông tin.

Novaland cũng lưu ý nếu tổ chức hoặc cá nhân tiếp tục đăng tải, phát tán hoặc duy trì các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng sau khi đã được thông báo, gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, hoạt động kinh doanh hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công ty, doanh nghiệp sẽ bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật.

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực, cổ phiếu NVL cũng chịu áp lực bán mạnh. Cuối tháng 9, mã này từng ghi nhận 8 phiên giảm liên tiếp, trong đó có 2 phiên giảm sàn, có thời điểm rơi xuống dưới mệnh giá.

Tuy nhiên, vài ngày sau thông báo trên, đến phiên giao dịch 9/10, cổ phiếu NVL tăng hết biên độ lên 10.950 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường của Novaland lên khoảng 35.070 tỷ đồng .