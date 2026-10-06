Novaland bác tin đồn 'phá sản'

Novaland bác bỏ thông tin "phá sản", "mất khả năng hoạt động", đồng thời cho biết doanh nghiệp vẫn đang triển khai tái cấu trúc và từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh.

Novaland khẳng định các thông tin cho rằng doanh nghiệp "phá sản", "mất khả năng hoạt động" là không chính xác. Ảnh: Lê Quân.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa lên tiếng về các thông tin lan truyền cho rằng doanh nghiệp "phá sản", "mất khả năng hoạt động" đang xuất hiện trên một số trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông.

Theo Novaland, những nội dung trên có tính chất khẳng định hoặc suy diễn và không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của công ty, đồng thời có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình doanh nghiệp.

Thời gian qua, Novaland cho biết đã tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đến nay tập đoàn đã đạt được những kết quả nhất định trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác và các bên có liên quan.

Tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác, đồng thời cung cấp thông tin trên cơ sở minh bạch, nhất quán và tuân thủ các quy định về công bố thông tin.

Novaland cũng lưu ý nếu tổ chức hoặc cá nhân tiếp tục đăng tải, phát tán hoặc duy trì các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng sau khi đã được thông báo, gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, hoạt động kinh doanh hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công ty, doanh nghiệp sẽ bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật.

Thời gian gần đây, thị giá cổ phiếu của Novaland đang chịu áp lực bán mạnh. Kết phiên sáng 6/10, thị giá NVL giảm gần 3%, xuống 10.150 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, cuối tháng 9, cổ phiếu này từng có 8 phiên giảm liên tiếp, trong đó có 2 phiên giảm sàn và có thời điểm rơi xuống dưới mệnh giá. So với đầu tháng 9, thị giá NVL hiện đã mất hơn 22%.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Novaland thực hiện chốt quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 8.000 tỷ đồng , qua đó nâng vốn điều lệ lên trên 32.000 tỷ đồng .

Ngày 30/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 1/10.

Đáng chú ý, trước thềm đợt phát hành, một số cổ đông tổ chức của Novaland đã đăng ký bán ra cổ phiếu. Trong đó, CTCP Diamond Properties, doanh nghiệp có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland, đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL trong khoảng thời gian từ ngày 29/9-9/10.

Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu NVL do Diamond Properties nắm giữ sẽ giảm xuống còn khoảng 178,3 triệu đơn vị, tương ứng 7,4% vốn điều lệ Novaland.

Tương tự, Công đoàn cơ sở Novaland cũng đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 28/9-26/10. Sau giao dịch, tổ chức này dự kiến còn nắm giữ khoảng 1,73 triệu cổ phiếu, tương đương 0,072% vốn doanh nghiệp.