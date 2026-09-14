Ông Bùi Cao Nhật Quân đứng ra bảo lãnh khoản vay 360 tỷ cho Novaland

Novaland được ông Bùi Cao Nhật Quân bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán đối với các hợp đồng vay có tổng giá trị 360 tỷ đồng. Doanh nghiệp không phải trả phí cho khoản bảo lãnh này.

Ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland. Ảnh: NVL.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa thông qua nghị quyết liên quan đến giao dịch với bên có liên quan của công ty.

Theo nghị quyết, Novaland được ông Bùi Cao Nhật Quân bảo lãnh đối với nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ các hợp đồng vay mà công ty đã ký kết. Tổng giá trị các khoản vay được bảo lãnh là 360 tỷ đồng , cùng các khoản phải trả phát sinh từ những hợp đồng này.

Nghị quyết cũng nêu rõ Novaland không phải thanh toán phí bảo lãnh cho giao dịch trên. HĐQT công ty giao Tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền quyết định các nội dung cụ thể, đồng thời thực hiện ký kết các hợp đồng và tài liệu cần thiết liên quan. Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11/9.

Ông Bùi Cao Nhật Quân (sinh năm 1982) tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Western Washington (Mỹ). Ông là con trai của nhà sáng lập Novaland Bùi Thành Nhơn. Từ tháng 4 năm nay, ông Quân được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland và Chủ tịch HĐQT NovaGroup.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận doanh thu thuần gần 5.100 tỷ đồng , tăng gần 38% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.870 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ. Theo Novaland, kết quả này chủ yếu đến từ lợi nhuận từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bàn giao nhà cho khách hàng tại các dự án Aqua City, NovaWorld Ho Tram, Victoria Village... cùng lợi nhuận từ việc thoái vốn công ty con và thu hồi các khoản đầu tư mua vốn.

Song song với hoạt động kinh doanh, Novaland tiếp tục xử lý tài sản và tái cơ cấu các khoản nợ nhằm bổ sung nguồn lực tài chính.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, Novaland đã hoàn tất chuyển nhượng 4 tài sản với tổng giá trị 11.266 tỷ đồng , tương đương khoảng 72% kế hoạch thanh lý tài sản trị giá 15.617 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cho biết còn 5 tài sản đang tiếp tục được chào bán. Trong đó, Novaland đã ký các hợp đồng nguyên tắc để chuyển nhượng 4 tài sản với tổng giá trị 3.931 tỷ đồng . Với tài sản còn lại, tập đoàn đã nhận được các thư đề nghị không ràng buộc từ nhà đầu tư.