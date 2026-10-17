Novaland sắp mở bán lại đại dự án Aqua City, dự thu hàng trăm nghìn tỷ

Sau khi được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, Novaland dự kiến mở bán trở lại dự án Aqua City từ ngày 31/10, với nguồn thu dự kiến lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng trong những năm tới.

Dự án Aqua City có quy mô lên tới 1.000 ha tại TP Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa thông báo kế hoạch mở bán trở lại dự án Aqua City tại Đồng Nai từ ngày 31/10, sau thời gian dài tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý.

Theo doanh nghiệp, tính đến tháng 10, toàn bộ phân khu thuộc cụm dự án Aqua City đã hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, đủ điều kiện triển khai ký hợp đồng mua bán theo quy định.

Việc hoàn thiện các thủ tục này tạo cơ sở để Novaland tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh, thu tiền theo tiến độ và bàn giao sản phẩm tại dự án.

Đáng chú ý, Novaland dự kiến nguồn thu từ các sản phẩm tại Aqua City có thể đạt quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng trong những năm tới. Tuy nhiên, khoản thu này sẽ phụ thuộc vào tiến độ bán hàng, thu tiền và bàn giao sản phẩm thực tế.

Song song với việc chuẩn bị mở bán trở lại, Novaland cho biết đang tiếp tục triển khai xây dựng tại các phân khu, đẩy nhanh tiến độ bàn giao nhà và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho khách hàng.

Trong năm 2026, dự án dự kiến xây dựng hơn 1.000 căn nhà và bàn giao hơn 500 sản phẩm.

Aqua City là một trong những dự án bất động sản trọng điểm của Novaland, có quy mô hơn 1.000 ha tại TP Đồng Nai. Dự án từng gặp nhiều vướng mắc pháp lý, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, kinh doanh và bàn giao sản phẩm.

Mới đây, vào tháng 7, hơn 1.000 căn nhà tại 2 dự án thành phần Aqua Marina City và Aqua Waterfront City đã được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Việc khôi phục hoạt động bán hàng tại Aqua City có ý nghĩa đáng kể đối với Novaland trong bối cảnh doanh nghiệp đang thực hiện quá trình tái cấu trúc tài chính và khôi phục hoạt động kinh doanh.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Novaland đạt 258.658 tỷ đồng . Hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với giá trị 157.712 tỷ đồng .

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận doanh thu thuần gần 5.100 tỷ đồng , tăng gần 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.870 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm trước báo lỗ.

Doanh nghiệp cho biết kết quả này chủ yếu đến từ lợi nhuận từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bàn giao nhà cho khách hàng tại các dự án Aqua City, NovaWorld Ho Tram, Victoria Village... cùng lợi nhuận từ việc thoái vốn công ty con và thu hồi các khoản đầu tư mua vốn.

Song song với hoạt động kinh doanh, Novaland tiếp tục xử lý tài sản và tái cơ cấu các khoản nợ nhằm bổ sung nguồn lực tài chính. Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, Novaland đã hoàn tất chuyển nhượng 4 tài sản với tổng giá trị 11.266 tỷ đồng , tương đương khoảng 72% kế hoạch thanh lý tài sản trị giá 15.617 tỷ đồng .

Novaland cho biết còn 5 tài sản đang tiếp tục được chào bán, trong đó đã ký các hợp đồng nguyên tắc để chuyển nhượng 4 tài sản với tổng giá trị 3.931 tỷ đồng . Với tài sản còn lại, doanh nghiệp đã nhận được các thư đề nghị không ràng buộc từ nhà đầu tư.