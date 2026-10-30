Novaland thoát lỗ, lãi hơn 1.100 tỷ quý III

Từ khoản lỗ hơn 1.150 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, Novaland báo lãi hơn 1.100 tỷ đồng trong quý III/2026, nhờ doanh thu bất động sản tăng mạnh cùng các khoản thu nhập khác.

Novaland lãi hơn 1.100 tỷ đồng trong quý III/2026. Ảnh: Liên Phạm

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu thuần hợp nhất hơn 5.120 tỷ đồng , tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Chuyển từ lãi sang lỗ

Trong đó, hoạt động chuyển nhượng bất động sản đóng góp hơn 5.038 tỷ đồng , chủ yếu từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án Aqua City, Victoria Village, Sunrise Riverside... Doanh thu cung cấp dịch vụ đạt hơn 82 tỷ đồng .

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu tài chính của Novaland cũng tăng hơn gấp đôi, từ 456 tỷ đồng lên 990 tỷ đồng .

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 1.102 tỷ đồng , đảo chiều so với khoản lỗ 1.153 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

NOVALAND LÃI LỚN QUÝ III/2026 Kết quả kinh doanh theo quý của Novaland. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn Quý I/2025 II III IV Quý I/2026 II III Doanh thu tỷ đồng 1778 1936 1683 1567 3587 1509 5120 Lãi ròng

-476 -190 -1153 3638 860 912 1102

Theo doanh nghiệp, kết quả này có sự đóng góp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp tác đầu tư và biến động tỷ giá hối đoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hơn 10.215 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 2.873 tỷ đồng . Như vậy, dù mới hoàn thành gần một nửa kế hoạch doanh thu, doanh nghiệp đã vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm, với tỷ lệ thực hiện hơn 155%.

Dự thu hàng trăm nghìn tỷ từ dự án Aqua City

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Novaland đạt gần 258.815 tỷ đồng . Trong đó, hàng tồn kho chiếm hơn 157.246 tỷ đồng , tương đương khoảng 61% tổng tài sản.

Phần lớn giá trị tồn kho, tương đương 94,5%, tập trung ở quỹ đất và bất động sản đang xây dựng. Phần còn lại là bất động sản đã hoàn thành và các loại hàng tồn kho khác.

Song song với việc ghi nhận doanh thu từ bàn giao sản phẩm, Novaland tiếp tục triển khai các biện pháp tái cấu trúc tài chính, xử lý nghĩa vụ tài chính và tập trung nguồn lực cho các dự án đang thực hiện.

Trong 9 tháng đầu năm, các dự án do Novaland làm chủ đầu tư hoặc phát triển đã bàn giao tổng cộng 1.318 sản phẩm và cấp 1.387 sổ hồng cho khách hàng.

Tại TP.HCM, dự án Victoria Village bắt đầu đón cư dân từ cuối tháng 6/2026. Đến cuối tháng 9, dự án đã bàn giao hơn 920 căn hộ, đồng thời hoàn thiện và đưa vào sử dụng các hạng mục tiện ích, vận hành phục vụ cư dân.

Đối với The Grand Manhattan và The Park Avenue, doanh nghiệp tiếp tục triển khai thi công, hoàn thiện các hạng mục theo tiến độ. Riêng The Grand Manhattan được đặt mục tiêu bắt đầu bàn giao trong quý IV/2026.

Một trong những dự án trọng điểm được Novaland tập trung triển khai là Aqua City tại Đồng Nai. Sau khi bàn giao những sổ hồng đầu tiên vào tháng 7/2026, dự án đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và dự kiến chính thức mở bán trở lại từ ngày 31/10.

Novaland dự kiến chính thức mở bán trở lại dự án Aqua City từ ngày 31/10. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Novaland, việc khôi phục hoạt động kinh doanh tại Aqua City sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục bán hàng, thu tiền và bàn giao sản phẩm. Tập đoàn kỳ vọng các hoạt động này có thể tạo nguồn thu hàng trăm nghìn tỷ đồng trong những năm tới, qua đó hỗ trợ quá trình tái cấu trúc tài chính.

Ngoài Aqua City, Novaland cũng tiếp tục triển khai các hạng mục tại hai dự án bất động sản du lịch NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram.

Tại NovaWorld Phan Thiet, khách sạn Novotel Phan Thiet đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến đưa vào vận hành trong quý I/2027. Dự án cũng đang triển khai công trình chăm sóc sức khỏe có diện tích khoảng 5.400 m2.

Trong khi đó, tại NovaWorld Ho Tram, phân khu Happy Beach Villas tiếp tục bàn giao và đón cư dân. Một số hoạt động vui chơi, giải trí tại NovaDreams Ho Tram cũng đã được triển khai phục vụ khách tham quan.