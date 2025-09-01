Vlahovic đảo ngược tình thế

Rạng sáng 1/9, ở vòng 2 Serie A, Dusan Vlahovic hóa người hùng khi tỏa sáng giúp Juventus thắng nhọc Genoa 1-0 ngay trên sân khách.

Vlahovic ăn mừng đầy kiêu hãnh trước sự cuồng nhiệt của các CĐV Juventus.

Từng là một trong những tiền đạo được săn đón nhất châu Âu, nhưng Vlahovic đứng trước tương lai bất định hè này, thậm chí anh có nguy cơ bị Juventus chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Tuy nhiên, màn trình diễn trước Genoa cho thấy đẳng cấp của tiền đạo người Serbia vẫn còn đó. Juventus gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của Genoa, cho đến khi Vlahovic vào sân thay người ở phút 62.

Cựu tiền đạo Fiorentina chỉ mất hơn 10 phút kể từ khi vào sân, để hóa người hùng với pha đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc ở phút 73. Khoảnh khắc xuất thần trong vòng cấm Genoa của Vlahovic mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Juventus, giúp "Bà đầm già" toàn thắng sau 2 vòng đầu Serie A 2025/26.

Bàn thắng này như lời đáp trả cho những nghi ngờ Vlahovic phải nhận nhiều tháng qua. Và màn trình diễn trước Genoa khả năng cao sẽ giúp Vlahovic sẽ ở lại Juventus. Ở vòng 1, Vlahovic cũng ghi bàn vào lưới Parma.

Sau hai vòng đầu tiên của Serie A, chỉ nhà ĐKVĐ Napoli, AS Roma, đội mới thăng hạng Cremonese cùng Juventus là những đội thu về tối đa 6 điểm.