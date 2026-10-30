Vinpearl lãi lớn

Bên cạnh tăng trưởng của mảng dịch vụ lưu trú, lợi nhuận của Vinpearl tăng vọt nhờ các khoản thu từ tiền gửi, tiền cho vay...

Vinpearl lãi gần 650 tỷ đồng trong quý III. Ảnh: VPL.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, CTCP Vinpearl (HoSE: VPL) ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.891 tỷ đồng quý gần nhất, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu tài chính tăng vọt

Trong cơ cấu doanh thu quý III, mảng cốt lõi là cung cấp dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan đóng góp 3.575 tỷ đồng , chiếm 92% tổng doanh thu. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 305 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ ghi nhận 10 tỷ đồng ), phần còn lại là hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư.

Giá vốn hàng bán trong quý tăng 30% lên mức 2.974 tỷ đồng , khiến lợi nhuận gộp đạt 917 tỷ đồng , chỉ tăng 12% so với quý III năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp tương ứng giảm từ 26,4% xuống 23,6%.

Điểm nhấn trong kết quả kinh doanh quý III của Vinpearl nằm ở hoạt động tài chính. Doanh thu tài chính kỳ vừa qua đạt tới 813 tỷ đồng , tăng 63% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay và đặt cọc đạt 676 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm hơn một nửa, còn 236 tỷ đồng , trong đó chi phí lãi vay chiếm 214 tỷ. Doanh nghiệp cũng tiết giảm 32% chi phí bán hàng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30%.

Kết quả, Vinpearl báo lãi sau thuế quý III đạt 649 tỷ đồng , gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của chuỗi nghỉ dưỡng này đạt 10.686 tỷ đồng , tăng 19%. Tuy nhiên nhờ các khoản thu ngoài hoạt động cốt lõi, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng 6,6 lần, đạt 2.829 tỷ đồng .

Tài sản tăng mạnh

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Vinpearl đạt 129.009 tỷ đồng , tăng 49% so với hồi đầu năm.

Đà mở rộng tài sản của Vinpearl gắn liền với các khoản công nợ và cho vay nội bộ trong hệ sinh thái Vingroup. Cụ thể, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn tăng 72% lên 22.737 tỷ đồng . Trong đó, các khoản cho vay bên liên quan chiếm tới 22.323 tỷ, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Các đơn vị nhận vốn vay ngắn hạn lớn nhất từ Vinpearl gồm Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo VinAcademy (6.961 tỷ), Dịch vụ Bảo vệ Vincom (3.821 tỷ), Robot đa năng VinMotion (3.146 tỷ), VinBus (2.328 tỷ), Vinsmart (1.978 tỷ) và VinRobotics (1.812 tỷ). Bên cạnh đó, Vinpearl còn cho vay dài hạn bên liên quan 3.637 tỷ đồng .

Khoản mục trả trước cho người bán ngắn hạn cũng tăng gấp hơn 5 lần, lên mức 21.004 tỷ đồng . Trong số này, riêng khoản trả trước cho CTCP Vinhomes để mua hàng hóa, dịch vụ chiếm 18.660 tỷ đồng .

Hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng hơn 4 lần, đạt 23.412 tỷ đồng , chủ yếu nằm ở chi phí bất động sản để bán đang xây dựng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng dư nợ vay của Vinpearl tại ngày 30/9 đạt 22.118 tỷ đồng , tăng 91% so với đầu năm. Cơ cấu nợ vay có sự dịch chuyển lớn từ ngắn hạn sang dài hạn. Nợ vay ngắn hạn giảm xuống 3.344 tỷ đồng , trong khi nợ vay dài hạn tăng hơn 3 lần, lên mức 18.773 tỷ đồng .

Vốn chủ sở hữu của Vinpearl tại cuối quý III đạt 46.009 tỷ đồng , tăng 25,7% nhờ phát hành cổ phiếu ưu đãi, thặng dư vốn cổ phần tăng thêm 5.741 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối tích lũy thêm.