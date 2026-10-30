Chủ chuỗi trung tâm thương mại Vincom lãi gần 17 tỷ mỗi ngày

Vincom Retail ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.523 tỷ đồng trong quý III, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp lãi gần 4.737 tỷ đồng.

Vincom Retail báo lãi hơn 1.500 tỷ đồng trong quý III. Ảnh: VRE.

Công ty Cổ phần Vincom Retail (HoSE: VRE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.374 tỷ đồng , tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 2.285 tỷ đồng , tăng gần 8%. Đây tiếp tục là nguồn thu chủ yếu của doanh nghiệp, với tỷ trọng đóng góp khoảng 96%.

Lợi nhuận gộp của công ty đạt 1.222 tỷ đồng , tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh hoạt động cho thuê, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính 936 tỷ đồng , chủ yếu từ lãi tiền gửi, cho vay và đặt cọc. Khoản này tăng 17% so với cùng kỳ, trong đó có 53 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá.

Trong kỳ, doanh nghiệp tiết giảm được các khoản chi cố định khi chi phí lãi vay, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.828 tỷ đồng , tăng 26%. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận khác giảm từ 273 tỷ đồng xuống 72 tỷ đồng .

Sau cùng, Vincom Retail lãi sau thuế 1.523 tỷ đồng , tương đương gần 17 tỷ đồng mỗi ngày, tăng gần 11% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vincom Retail đạt 7.041 tỷ đồng , tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.737 tỷ đồng , tăng 25%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Vincom Retail đạt 62.416 tỷ đồng , giảm nhẹ so với cuối năm 2025. Vốn chủ sở hữu đạt 50.833 tỷ đồng , trong khi tổng nợ phải trả ở mức 11.583 tỷ đồng .

Vincom Retail là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, hiện vận hành 91 trung tâm thương mại tại 31 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.132 tỷ đồng và lãi sau thuế 5.375 tỷ đồng .