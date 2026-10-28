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Kinh doanh

'Siêu' dự án của Lotte, Vingroup tăng vốn đầu tư

  • Thứ tư, 28/10/2026 15:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vinhomes Saigon Park và Lotte Eco Smart City Thu Thiem vừa được công bố cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, trong đó tổng vốn đầu tư cả hai dự án đều tăng lên.

Khu đất triển khai dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế (Vinhomes Saigon Park) vào tháng 5. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), TP.HCM công bố danh mục 12 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và/hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn khoảng 337.222 tỷ đồng, tương đương 13,58 tỷ USD.

Dẫn đầu danh mục về quy mô vốn là Khu đô thị Đại học Quốc tế, do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm chủ đầu tư. Cụ thể, theo chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 3 cấp ngày 1/6, tổng vốn đầu tư dự án tăng từ 54.000 tỷ đồng lên khoảng 173.115 tỷ đồng, tương đương 6,61 tỷ USD.

Dự án này có tên thương mại Vinhomes Saigon Park, quy mô gần 880 ha tại xã Xuân Thới Sơn, với ranh giới tiếp giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai.

Theo quy hoạch, dự án dành khoảng 436 ha cho đất đơn vị ở, 150 ha cho dịch vụ, giáo dục và nghiên cứu, 117 ha cho cây xanh và mặt nước, 6,9 ha cho y tế và 5,7 ha cho trường trung học phổ thông.

Khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình đô thị tổng hợp gắn với đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tích hợp các chức năng nhà ở, giáo dục, thương mại, dịch vụ và tiện ích xã hội. Quy mô dân số dự kiến khoảng 135.000 người, cùng 60.000 sinh viên.

Dự án đã khởi công ngày 29/4. Tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình và đưa vào hoạt động trong vòng 120 tháng kể từ ngày 13/1/2025.

Trong khi đó, dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng nằm trong danh mục công bố lần này. Dự án do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thực hiện, với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc Lotte và CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 4 ngày 10/9, ghi nhận tổng vốn đầu tư tăng từ 20.100 tỷ đồng lên 60.000 tỷ đồng.

Dự án có tên thương mại Lotte Eco Smart City Thu Thiem, vừa chính thức khởi công ngày 23/9. Công trình được phát triển trên khu đất khoảng 7,45 ha ngay tại lõi trung tâm Thủ Thiêm.

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Dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem vừa chính thức khởi công ngày 23/9, trên khu đất khoảng 7,45 ha ngay tại lõi trung tâm Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo định hướng, dự án phát triển khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và khu dân cư đa chức năng, đồng thời đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường N15, N16, D8, D10 cùng hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác là 72 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 4.

Cùng với hai dự án trên, danh mục công bố sáng 28/10 còn có 10 dự án thuộc các lĩnh vực cảng biển, logistics, sản xuất công nghiệp, vật liệu bán dẫn và thiết bị tự động hóa.

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Liên Phạm

Lotte Vingroup Vinhomes Phát Đạt AEF 2026 Berjaya Vinhomes Saigon Park Lotte Eco Smart City Vingroup Thủ Thiêm

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

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