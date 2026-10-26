Vingroup phát hành 230 tỷ won trái phiếu quốc tế, lãi suất 8%/năm

Vingroup phát hành lô trái phiếu quốc tế trị giá 230 tỷ won, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 8%/năm, có tài sản bảo đảm bằng cổ phiếu Vinhomes và/hoặc Vinpearl.

Quy mô phát hành 230 tỷ won lần này tương đương khoảng 50,5% hạn mức tối đa được phê duyệt trước đó. Ảnh: VIC.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố thông tin liên quan đến đợt phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng won Hàn Quốc, với tổng giá trị đăng ký phát hành 230 tỷ won, tương đương khoảng 4.500 tỷ đồng .

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất danh nghĩa cố định 8%/năm. Đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ trên thị trường quốc tế, có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup.

Tài sản bảo đảm là cổ phiếu của CTCP Vinhomes và/hoặc CTCP Vinpearl thuộc sở hữu của Vingroup hoặc bên thứ ba tại từng thời điểm. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư tại Hàn Quốc, không chào bán và niêm yết tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 11/8, HĐQT Vingroup đã thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị tối đa 455 tỷ won, kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định không quá 8%/năm.

Như vậy, quy mô phát hành 230 tỷ won lần này tương đương khoảng 50,5% hạn mức tối đa được phê duyệt trước đó.

Động thái huy động vốn tại Hàn Quốc bổ sung một kênh tiếp cận nguồn vốn quốc tế cho Vingroup. Với trái phiếu bằng đồng won, doanh nghiệp đồng thời có nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi theo các điều khoản phát hành, trong đó biến động tỷ giá cũng là yếu tố cần lưu ý khi đánh giá chi phí vốn quy đổi sang đồng Việt Nam.