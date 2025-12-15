Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vinhomes chuyển nhượng công ty con nắm dự án Vinhomes Ocean Park 3

  • Thứ hai, 15/12/2025 15:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vinhomes thông báo hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An, pháp nhân gắn liền với dự án Vinhomes Ocean Park 3 rộng gần 294 ha tại Hưng Yên.

Đại An không còn là công ty con của Vinhomes. Ảnh: Việt Linh.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) mới đây công bố thông tin bất thường liên quan đến thay đổi trong cấu trúc sở hữu, với trọng tâm là việc thoái vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An.

Theo đó, Vinhomes đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Đại An. Đây là doanh nghiệp có vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng, trụ sở đặt tại Quốc lộ 5A, thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (cũ). Sau giao dịch này, Đại An chính thức không còn là công ty con của Vinhomes.

Trước thời điểm chuyển nhượng, Vinhomes nắm giữ gần như tuyệt đối quyền kiểm soát tại Đại An, với 100% quyền biểu quyết và 99,9% tỷ lệ lợi ích, theo báo cáo của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Công ty Đại An là pháp nhân trực tiếp nắm giữ dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, tên pháp lý là Khu đô thị Đại An. Dự án có quy mô gần 294 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương hơn 32.000 tỷ đồng, với quy mô dân số dự kiến khoảng 42.000 người.

Vinhomes Ocean Park 3 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư cho Vinhomes từ năm 2021. Trong đó, Công ty Đại An đóng vai trò pháp nhân trực tiếp triển khai dự án tại địa phương.

Hồi đầu năm, dự án Vinhomes Ocean Park 3 chứng kiến chuyển động lớn khi được Tập đoàn CapitaLand (Singapore) mua lại quỹ đất 25 ha tại phân khu Hải Đăng. Capitaland là một trong những tập đoàn bất động sản đa ngành lớn nhất châu Á, chuyên phát triển các dự án tích hợp, khu bán lẻ, khu tích hợp văn phòng, khu dân cư và nhà ở, khu thương mại, khu công nghiệp, các khối hậu cần và trung tâm dữ liệu.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vinhomes Hưng Yên Tiền mã hóa Vinhomes đại an ocean park

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Vinhomes

    Công ty cổ phần Vinhomes

    Tiền thân của Vinhomes là Công ty cổ phần Đô thị BIDV – PP, hiện công ty trực thuộc Tập đoàn Vingroup và chuyên phụ trách phát triển mảng bất động sản nhà ở trung và cao cấp.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Vingroup
    • Mã cổ phiếu: VHM

    Website

Đọc tiếp

