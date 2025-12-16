Khối Sản xuất - Vận hành vững vị thế 'trung tâm an toàn' của PV GAS

Khối Sản xuất - Vận hành của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch 2026.

Năm 2025 được đánh giá là một năm "lửa thử vàng" đối với ngành khí khi phải đối diện với "tác động kép": Sự suy giảm nhanh của các nguồn khí nội địa và áp lực cạnh tranh gay gắt từ năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, với vai trò là xương sống trong chuỗi giá trị khí, các đơn vị trong Khối Sản xuất - Vận hành của PV GAS đã biến thách thức thành động lực để bứt phá.

Dấu ấn từ sự hợp lực và đổi mới

Sự kiện hợp nhất Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ và Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu thành Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ là dấu ấn lớn nhất trong công tác tái cấu trúc. Việc hình thành một đầu mối quản lý xuyên suốt chuỗi giá trị từ tiếp nhận, vận chuyển đến chế biến đã tối ưu hóa nguồn lực, khẳng định vị thế chủ lực tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đơn vị đã khẳng định vị thế tiên phong trong chiến lược khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) khi hoàn thành tiếp nhận an toàn 6 chuyến tàu LNG, nâng công suất tái hóa khí tại kho cảng Thị Vải lên 233 tấn/h và sẵn sàng cho các kịch bản cấp khí mùa cao điểm.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị tại Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ.

Tại Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (PV GAS NCSP), "đổi mới sáng tạo" đã trở thành từ khóa chủ đạo. Bằng việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật tối ưu, đơn vị đã hoàn thành kế hoạch sản lượng sớm hơn 34 ngày so với tiến độ. Kết quả này đã khẳng định hiệu quả của tư duy đột phá trong vận hành.

Lãnh đạo PV GAS chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, người lao động PV GAS NCSP.

Duy trì kỷ luật nghiêm ngặt, giữ vững "trung tâm an toàn"

Nhận thức rõ vai trò là "trái tim" của hệ thống khí quốc gia, các đơn vị trong Khối đã đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, duy trì kỷ luật vận hành nghiêm ngặt để đảm bảo dòng khí liên tục, thông suốt.

Chi nhánh Khí Bắc Bộ đã vận hành hệ thống với độ tin cậy và độ sẵn sàng đạt xấp xỉ 100%, không để xảy ra bất kỳ sự cố dừng khí nào do lỗi chủ quan, góp phần quan trọng giúp đơn vị vượt các chỉ tiêu quan trọng về sản lượng và tài chính. Công tác an ninh, an toàn hành lang tuyến ống được kiểm soát chặt chẽ dù địa bàn trải dài và phức tạp.

Lãnh đạo PV GAS chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và người lao động tại Chi nhánh Khí Bắc Bộ.

Tương tự, tại khu vực địa đầu cực Nam Tổ quốc, Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ tiếp tục duy trì thành tích vận hành an toàn tuyệt đối hệ thống đường ống PM3 và Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau.

Lãnh đạo đơn vị cam kết giữ vững tinh thần "nói được - làm được", xem an toàn là sinh mệnh và văn hóa doanh nghiệp là nền tảng. Việc không để xảy ra sự cố mất an toàn trong năm 2025 tại tất cả đơn vị chính là minh chứng rõ nét nhất cho kỷ luật thép trong vận hành của Khối.

Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo: Chìa khóa cạnh tranh dài hạn

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, Khối Sản xuất - Vận hành còn được xác định phải phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt trong các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây được xem là "mũi nhọn" để PV GAS gia tăng năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Lãnh đạo PV GAS và lãnh đạo Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Các đơn vị trong Khối luôn là điểm sáng điển hình tại PV GAS khi xác định "đổi mới sáng tạo" là động lực tăng trưởng vượt bậc. Các đơn vị đã áp dụng hàng loạt sáng kiến cải tiến kỹ thuật, số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các hoạt động giám sát, điều khiển hệ thống.

Điển hình tại Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ, năng lực công nghệ được thể hiện qua việc làm chủ hệ thống kho cảng LNG hiện đại. Đơn vị đã tự chủ thực hiện các giải pháp kỹ thuật để nâng công suất tái hóa khí từ 171 tấn/h lên 233 tấn/h, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số với hệ thống quản trị nguồn lực ERP.

Bước sang năm 2026, Khối Sản xuất - Vận hành xác định tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ sự chuyển dịch năng lượng. Tuy nhiên, với tâm thế chủ động, các đơn vị đã vạch rõ lộ trình phát triển dựa trên hai trụ cột: Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh.

Các kế hoạch chiến lược đã được kích hoạt, bao gồm nghiên cứu sản xuất hydrogen xanh từ điện gió ngoài khơi, triển khai các dự án tách ethane, sản xuất hydro xanh, và tìm kiếm cơ hội đầu tư hạ tầng kho LNG/LPG lạnh tại phía Bắc.

Ông Phạm Văn Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV GAS phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị, lãnh đạo PV GAS nhấn mạnh để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, Khối Sản xuất - Vận hành phải tiếp tục là tấm khiên vững chắc về an toàn, là bệ phóng vững vàng về tài chính và là mũi nhọn tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Đó chính là công thức để PV GAS phát triển bền vững trong kỷ nguyên năng lượng mới.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được và phát huy các lợi thế hiện có, Khối Sản xuất - Vận hành tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao trong mọi hoạt động quản lý, vận hành, sản xuất kinh doanh; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp, tối ưu hóa quy trình, phát huy năng lực từng cá nhân và bộ phận, kết hợp ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức quản trị và đảm bảo an toàn - liên tục - hiệu quả vận hành các công trình khí.

Với quyết tâm cao, các đơn vị của Khối Sản xuất - Vận hành cam kết hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, góp phần nâng cao hiệu quả củng cố vị thế và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của PV GAS trong thời gian tới.