Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cho thuê nhà doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế

  • Thứ ba, 6/1/2026 10:57 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) quy định cá nhân cho thuê nhà phải nộp thuế khi doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, phần vượt chịu thuế suất 5%.

Người cho thuê bất động sản sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân 5% trên phần doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm. Ảnh: Thế Bằng.

Theo Lệnh của Chủ tịch nước vừa được công bố, Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) là một trong 12 luật liên quan lĩnh vực kinh tế được Quốc hội thông qua, với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó có chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản.

Cụ thể từ ngày 1/7, cá nhân cho thuê bất động sản (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú) nộp thuế thu nhập cá nhân bằng phần doanh thu năm vượt trên 500 triệu đồng nhân với thuế suất 5%.

Quy định mới được đánh giá là có nhiều khác biệt so với hiện hành.

Hiện, cá nhân cho thuê bất động sản như nhà ở, mặt bằng, cửa hàng phải thực hiện nghĩa vụ thuế khi tổng doanh thu cho thuê trong năm vượt 100 triệu đồng. Trường hợp doanh thu không quá ngưỡng này, người cho thuê không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê.

Nếu doanh thu vượt 100 triệu đồng/năm, toàn bộ doanh thu phát sinh sẽ bị tính thuế, trong đó thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo thuế suất 5% trên doanh thu, không phân biệt chi phí hay phần vượt ngưỡng.

Từ hôm nay, thu nhập bao nhiêu không phải đóng thuế?

Từ 1/1/2026, chính sách tăng mức giảm trừ gia cảnh cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc có hiệu lực sẽ giúp hàng triệu người được giảm thuế thu nhập so với quy định hiện hành.

14:51 1/1/2026

Hàng chục triệu người sẽ được giảm thuế thu nhập từ năm 2026

Từ năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân tăng lên 15,5 triệu/tháng, giúp nhiều người có thu nhập 17-31 triệu/tháng không phải nộp thuế sau khi trừ bảo hiểm.

11:31 23/12/2025

Băn khoăn cách tính thuế giá trị gia tăng với hộ kinh doanh

Theo chuyên gia, cách tính "vênh" với thuế thu nhập cá nhân gây lo ngại tính hợp lý, công bằng và nguy cơ phát sinh việc “né” doanh thu trong thực tế.

10:16 22/12/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

thuế cho thuê nhà cho thuê nhà thuế thuế thu nhập

Đọc tiếp

Viet Nam co gan 300.000 doanh nghiep moi nam 2025 hinh anh

Việt Nam có gần 300.000 doanh nghiệp mới năm 2025

32 phút trước 10:48 6/1/2026

0

Năm 2025 ghi nhận gần 297.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay lại hoạt động, tăng hơn 27% so với năm trước, riêng tháng 12 chứng kiến số doanh nghiệp mới tăng mạnh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý