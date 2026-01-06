Cho thuê nhà doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) quy định cá nhân cho thuê nhà phải nộp thuế khi doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, phần vượt chịu thuế suất 5%.

Người cho thuê bất động sản sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân 5% trên phần doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm. Ảnh: Thế Bằng.

Theo Lệnh của Chủ tịch nước vừa được công bố, Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) là một trong 12 luật liên quan lĩnh vực kinh tế được Quốc hội thông qua, với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó có chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản.

Cụ thể từ ngày 1/7, cá nhân cho thuê bất động sản (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú) nộp thuế thu nhập cá nhân bằng phần doanh thu năm vượt trên 500 triệu đồng nhân với thuế suất 5%.

Quy định mới được đánh giá là có nhiều khác biệt so với hiện hành.

Hiện, cá nhân cho thuê bất động sản như nhà ở, mặt bằng, cửa hàng phải thực hiện nghĩa vụ thuế khi tổng doanh thu cho thuê trong năm vượt 100 triệu đồng. Trường hợp doanh thu không quá ngưỡng này, người cho thuê không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê.

Nếu doanh thu vượt 100 triệu đồng/năm, toàn bộ doanh thu phát sinh sẽ bị tính thuế, trong đó thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo thuế suất 5% trên doanh thu, không phân biệt chi phí hay phần vượt ngưỡng.