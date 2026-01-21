'Vinh thịt lợn' Trịnh Tắc Sĩ hiện tại

Trịnh Tắc Sĩ tích cực tham gia các hoạt động thể thao để cải thiện sức khỏe. Ở tuổi 74, nam diễn viên vẫn nhận lời mời đóng phim.

Theo tờ HK01, giải Marathon Standard Chartered 2026 gây chú ý khi có sự tham gia của một số nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm Châu Nhuận Phát và Trịnh Tắc Sĩ. Bộ đôi diễn viên dù đã có tuổi nhưng vẫn hào hứng tham gia giải chạy, nhiệt tình chụp ảnh kỷ niệm với người hâm mộ.

Trịnh Tắc Sĩ hoàn thành cự ly 10 km trong khoảng thời gian 2 tiếng. Sau khi về đích, ông chia sẻ đây là chặng đua đầu tiên của mình và cảm thấy vui khi đã hoàn thành mục tiêu.

Một nguồn tin thân cận cho hay thời gian gần đây, Trịnh Tắc Sĩ đã giảm cân nhờ việc duy trì thói quen tập thể dục, chạy bộ. Thói quen này của diễn viên gạo cội là nhờ Châu Nhuận Phát khuyến khích. Thậm chí, ngôi sao Thần bài còn thành lập một nhóm chạy bộ, rủ nhiều đồng nghiệp tham gia chạy hàng ngày.

"Trịnh Tắc Sĩ đi chúc Tết, đàm đạo với Châu Nhuận Phát và tiết lộ mong muốn giảm cân, cải thiện sức khỏe. Phát ca tất nhiên lại khuyến khích ông ấy chạy bộ. Tập chưa đầy một năm, Trịnh Tắc Sĩ vừa hoàn thành cự ly 10 km của giải Standard Chartered Marathon. Anh ấy nói khoảnh khắc qua vạch đích, bản thân còn không dám tin là mình làm được", nguồn tin kể lại.

Trịnh Tắc Sĩ (đeo đồng hồ đỏ) tại giải Marathon Standard Chartered 2026. Ảnh: HK01.

Trịnh Tắc Sĩ là nghệ sĩ kỳ cựu của đài truyền hình TVB và ATV. Ông được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Chàng mập nghĩa tình, Chàng Miêu phiêu bạt, Đại trượng phu nhật ký, Cận vệ Nam Trung Hải, Tổ trọng án,Truy tìm mật mã... Vai diễn "Vinh thịt lợn" trong Hoàng Phi Hồng của ông vẫn còn in sâu trong tâm trí nhiều khán giả.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Trịnh Tắc Sĩ từng được 3 lần được đề cử danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc tại Kim Tượng. Trong đó, ông có 2 lần được vinh danh. Những năm 1980-1990, ông là nghệ sĩ hài được trả cát-xê cao nhất xứ Cảng thơm.

Song sau đó, diễn viên đầu tư kinh doanh thua lỗ, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Thậm chí, ông còn chấp nhận đóng phim cấp 3 để nhanh chóng có tiền trả nợ. Mãi đến khi được Lưu Đức Hoa giúp đỡ, Trịnh Tắc Sĩ mới thoát khỏi cảnh túng quẫn.

Ở tuổi 74, Trịnh Tắc Sĩ sống giản dị, vẫn bền bỉ nhận lời mời đóng phim. Lần gần đây nhất ông xuất hiện trên màn ảnh là trong A Gilded Game (2025) đóng cùng Lưu Đức Hoa.