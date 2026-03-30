Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vingroup trúng đấu giá khu đất gần 50 ha tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng

  • Thứ hai, 30/3/2026 10:26 (GMT+7)
Tập đoàn Vingroup vừa trúng đấu giá khu đất rộng gần 47,3 ha trên đảo Vũ Yên, TP Hải Phòng với giá hơn 4.840 tỷ đồng.

UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt kết quả trúng đấu giá đối với khu đất rộng gần 47,3 ha tại đảo Vũ Yên, phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC). Theo công bố của tỉnh, tổng giá trị trúng đấu giá là hơn 4.841 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu đất sẽ có 21,5 ha đất ở và 25,7 ha đất để làm công viên, cây xanh, giao thông. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TP ban hành quyết định giao đất để thực hiện dự án.

Đây là một trong 24 khu với tổng diện tích gần 130 ha dự kiến được TP Hải Phòng tổ chức đấu giá trong năm nay, bao gồm đa dạng loại hình từ đất ở, đất thương mại - dịch vụ đến các khu đô thị hỗn hợp.

Tại Vũ Yên, Vingroup đã triển khai dự án Thành phố Đảo Hoàng Gia (tên thương mại Vinhomes Royal Island) với tổng vốn đầu tư khoảng 56.000 tỷ đồng, phát triển đa dạng sản phẩm từ nhà liền kề, shophouse đến biệt thự cùng hệ thống tiện ích đồng bộ.

Dự án này được chủ đầu tư định vị ở phân khúc cao cấp, 11 phân khu với các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, shophouse bao quanh sân golf. Ngoài ra, dự án cũng có các hạng mục khác như khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, công viên, trường đua ngựa... Đến nay, phần lớn hạng mục tại dự án đều đã được đưa vào vận hành, bàn giao cho nhà đầu tư.

Quảng Ninh thúc tiến độ loạt dự án, có 2 'đại công trình' của Vingroup

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thúc tiến độ hơn 350 dự án đầu tư trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà thầu.

18:18 24/3/2026

Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp hơn 40.000 tỷ lập công ty mới

Tập đoàn Vingroup cùng gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thành lập Công ty cổ phần GSM VN Holding.

22:11 10/3/2026

Vingroup tài trợ xây dựng 2 hồ điều hòa tiêu thoát nước mưa tại Hà Nội

Tập đoàn Vingroup công bố tài trợ dự án đầu tư xây dựng hồ Chèm (phường Đông Ngạc) và hồ Liên Mạc 1 (phường Thượng Cát) tại Hà Nội với tổng kinh phí dự trù ước tính 650 tỷ đồng.

18:00 7/2/2026

Thủy Tiên

vingroup Hải Phòng Vingroup vic vũ yên vinhomes hải phòng

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Dam bao nang luong va day manh san xuat hinh anh

Đảm bảo năng lượng và đẩy mạnh sản xuất

14 phút trước 12:23 30/3/2026

0

Trước những rủi ro từ xung đột ở nhiều nơi trên thế giới và biến động chuỗi cung ứng, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết đang triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong năm 2026 và duy trì trong giai đoạn tới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý