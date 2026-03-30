Vingroup trúng đấu giá khu đất gần 50 ha tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng

Tập đoàn Vingroup vừa trúng đấu giá khu đất rộng gần 47,3 ha trên đảo Vũ Yên, TP Hải Phòng với giá hơn 4.840 tỷ đồng.

UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt kết quả trúng đấu giá đối với khu đất rộng gần 47,3 ha tại đảo Vũ Yên, phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC). Theo công bố của tỉnh, tổng giá trị trúng đấu giá là hơn 4.841 tỷ đồng .

Theo quy hoạch, khu đất sẽ có 21,5 ha đất ở và 25,7 ha đất để làm công viên, cây xanh, giao thông. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TP ban hành quyết định giao đất để thực hiện dự án.

Đây là một trong 24 khu với tổng diện tích gần 130 ha dự kiến được TP Hải Phòng tổ chức đấu giá trong năm nay, bao gồm đa dạng loại hình từ đất ở, đất thương mại - dịch vụ đến các khu đô thị hỗn hợp.

Tại Vũ Yên, Vingroup đã triển khai dự án Thành phố Đảo Hoàng Gia (tên thương mại Vinhomes Royal Island) với tổng vốn đầu tư khoảng 56.000 tỷ đồng , phát triển đa dạng sản phẩm từ nhà liền kề, shophouse đến biệt thự cùng hệ thống tiện ích đồng bộ.

Dự án này được chủ đầu tư định vị ở phân khúc cao cấp, 11 phân khu với các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, shophouse bao quanh sân golf. Ngoài ra, dự án cũng có các hạng mục khác như khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, công viên, trường đua ngựa... Đến nay, phần lớn hạng mục tại dự án đều đã được đưa vào vận hành, bàn giao cho nhà đầu tư.