Vingroup tài trợ xây dựng 2 hồ điều hòa tiêu thoát nước mưa tại Hà Nội

Tập đoàn Vingroup công bố tài trợ dự án đầu tư xây dựng hồ Chèm (phường Đông Ngạc) và hồ Liên Mạc 1 (phường Thượng Cát) tại Hà Nội với tổng kinh phí dự trù ước tính 650 tỷ đồng.

Với năng lực triển khai uy tín của Vingroup, 2 công trình dự kiến hoàn thành thi công trong 10 tháng sau được thành phố bàn giao mặt bằng, góp phần hỗ trợ tiêu thoát nước trên toàn địa bàn Hà Nội nói chung và khu vực phía tây nói riêng, xây dựng hạ tầng đô thị phát triển bền vững.

Với tinh thần đồng hành UBND TP Hà Nội trong việc triển khai xây dựng các công trình khẩn cấp nhằm tăng cường năng lực tiêu thoát nước, Tập đoàn Vingroup công bố tài trợ dự án đầu tư xây dựng 2 dự án hồ điều hòa trọng điểm: Hồ Chèm tại phường Đông Ngạc và hồ Liên Mạc 1 tại phường Thượng Cát, thuộc khu vực phía tây Hà Nội.

Theo quy hoạch, hồ Chèm có diện tích 9 ha và hồ Liên Mạc 1 có diện tích 13 ha. Xung quanh các hồ sẽ được bố trí hệ thống đường dạo, chiếu sáng và cây xanh cảnh quan. Bên cạnh chức năng kỹ thuật, các hồ điều hòa còn góp phần cải thiện vi khí hậu, tăng diện tích không gian xanh và cải thiện mỹ quan đô thị, qua đó tạo môi trường sống bền vững cho người dân khu vực.

Việc tài trợ dự án đầu tư xây dựng 2 dự án hồ điều hòa trọng điểm sẽ giúp hỗ trợ tiêu thoát nước trên địa bàn Hà Nội. Ảnh phối cảnh.

Tổng kinh phí thi công, xây lắp và thiết bị cho hai hồ điều hòa ước tính khoảng 650 tỷ đồng sẽ do Tập đoàn Vingroup tài trợ. Chi phí giải phóng mặt bằng và các chi phí khác sử dụng nguồn ngân sách của thành phố. Thời gian hoàn thành thi công 2 dự án dự kiến trong vòng 10 tháng, kể từ ngày Tập đoàn Vingroup được bàn giao mặt bằng sạch để triển khai.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến tần suất, cường độ các trận mưa bão lớn ngày càng gia tăng, Hà Nội đang phải đối mặt với tình trạng ngập úng cục bộ và kéo dài tại nhiều khu vực. Việc đầu tư xây dựng khẩn cấp 2 hồ điều hòa tại phía tây Hà Nội được xác định là giải pháp cấp thiết, góp phần điều tiết nước mưa, giảm tải cho hệ thống thoát nước đô thị, tránh việc quá tải cục bộ tiêu thoát nước của khu vực và hạn chế phạm vi, mức độ cũng như thời gian ngập lụt.

Thông qua việc tài trợ triển khai 2 dự án hồ Chèm và hồ Liên Mạc 1, Tập đoàn Vingroup tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành Hà Nội trong việc phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và có những đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững của thủ đô.