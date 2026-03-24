Quảng Ninh thúc tiến độ loạt dự án, có 2 'đại công trình' của Vingroup

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thúc tiến độ hơn 350 dự án đầu tư trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà thầu.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng vừa có buổi làm việc với các bên liên quan để thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu tại các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách trên địa bàn.

Theo số liệu của tỉnh, Quảng Ninh đang triển khai 245 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh và 107 dự án ngoài ngân sách. Trong nhóm dự án ngoài ngân sách, có 76 dự án nằm ngoài khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) và 31 dự án trong KCN, KKT. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho các dự án trong năm 2026 khoảng 136.755 tỷ đồng .

Đáng chú ý, trong số các dự án đang triển khai có 2 dự án quy mô lớn do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, cũng là 2 dự án trọng điểm của tỉnh, gồm khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Tổng vốn đầu tư của 2 dự án này ước tính khoảng 23,6 tỷ USD , tương đương gần 590.000 tỷ đồng .

Để đảm bảo tiến độ triển khai, ông Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn. Các địa phương cấp xã được giao khẩn trương thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao quỹ đất sạch cho các dự án.

Đối với doanh nghiệp và chủ đầu tư, lãnh đạo tỉnh yêu cầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, các chủ đầu tư cần chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn địa điểm khai thác, chủng loại và nguồn cung vật liệu xây dựng ngay từ giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan được giao rà soát, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để các nhà thầu ngoài tỉnh thành lập chi nhánh hạch toán độc lập tại Quảng Ninh, thực hiện hoạt động kinh doanh cũng như kê khai, nộp thuế đối với các dự án trên địa bàn.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Vingroup đã khởi công dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD . Đối với dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh cho biết nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đồng thời kiến nghị các bộ, ngành sớm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở ga Hạ Long Xanh. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 4 tới.