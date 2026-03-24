Quảng Ninh thúc tiến độ loạt dự án, có 2 'đại công trình' của Vingroup

  • Thứ ba, 24/3/2026 18:18 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thúc tiến độ hơn 350 dự án đầu tư trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà thầu.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng vừa có buổi làm việc với các bên liên quan để thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu tại các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách trên địa bàn.

Theo số liệu của tỉnh, Quảng Ninh đang triển khai 245 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh và 107 dự án ngoài ngân sách. Trong nhóm dự án ngoài ngân sách, có 76 dự án nằm ngoài khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) và 31 dự án trong KCN, KKT. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho các dự án trong năm 2026 khoảng 136.755 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các dự án đang triển khai có 2 dự án quy mô lớn do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, cũng là 2 dự án trọng điểm của tỉnh, gồm khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Tổng vốn đầu tư của 2 dự án này ước tính khoảng 23,6 tỷ USD, tương đương gần 590.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo tiến độ triển khai, ông Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn. Các địa phương cấp xã được giao khẩn trương thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao quỹ đất sạch cho các dự án.

Đối với doanh nghiệp và chủ đầu tư, lãnh đạo tỉnh yêu cầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, các chủ đầu tư cần chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn địa điểm khai thác, chủng loại và nguồn cung vật liệu xây dựng ngay từ giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan được giao rà soát, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để các nhà thầu ngoài tỉnh thành lập chi nhánh hạch toán độc lập tại Quảng Ninh, thực hiện hoạt động kinh doanh cũng như kê khai, nộp thuế đối với các dự án trên địa bàn.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Vingroup đã khởi công dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD. Đối với dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh cho biết nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đồng thời kiến nghị các bộ, ngành sớm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở ga Hạ Long Xanh. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 4 tới.

TP.HCM thúc tiến độ cầu Cần Giờ

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Cần Giờ, hoàn thiện thủ tục trong tháng 5, khởi công đầu tháng 6 và dự kiến vận hành vào năm 2029.

10:26 17/3/2026

Thủ tướng: Ưu tiên dự án kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

TP.HCM cần ưu tiên các dự án kết nối sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất và trung tâm TP.HCM. Với các tuyến Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh, phải giám sát và đề xuất cơ chế, chính sách.

22:01 18/3/2026

Duyệt chủ trương đầu tư đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Quảng Ninh duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, tốc độ tối đa 350 km/h, vốn hơn 147.000 tỷ đồng, dự kiến khai thác năm 2028.

16:23 31/1/2026

Thủy Tiên

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

San bay Phu Quoc ra sao sau 9 thang thi cong mo rong? hinh anh

Sân bay Phú Quốc ra sao sau 9 tháng thi công mở rộng?

6 phút trước 19:02 24/3/2026

Sau 9 tháng đi vào mở rộng, Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đã đạt các mốc quan trọng như hoàn thiện bê tông xi măng đường băng số 2, nhà ga VIP hoàn thành phần kết cấu thô.

9 doanh nghiep vang o Dong Thap bi phat hinh anh

9 doanh nghiệp vàng ở Đồng Tháp bị phạt

44 phút trước 18:23 24/3/2026

0

9 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức tại Đồng Tháp bị xử phạt gần 580 triệu đồng sau khi bị phát hiện buôn bán hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Versace.

