Vingroup sắp phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Vingroup công bố nghị quyết về việc chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ.

Vingroup dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để cơ cấu lại các khoản nợ. Ảnh: Việt Linh.

HĐQT Vingroup (HoSE: VIC) vừa ban hành Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ.

Tổng giá trị phát hành dự kiến là 1.000 tỷ đồng . Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành. Đối tượng tham gia đợt chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Vingroup cho hay toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nợ của tập đoàn. Thời gian phát hành cụ thể sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các thủ tục liên quan.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng thông báo nhận được hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của Vingroup. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến phát hành tối đa 1.625 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD /trái phiếu. Tổng giá trị phát hành dự kiến là 325 triệu USD . Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất dự kiến là 5,5%/năm.

Trái phiếu phát hành bằng đồng USD, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu của CTCP Vinpearl - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV tùy thuộc vào phê duyệt của cơ quan Nhà nước.

Trái phiếu sẽ được phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna, Áo (Vienna MTF), không được chào bán và niêm yết tại Việt Nam.

Cũng liên quan đến đến Vingroup, vừa qua, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thông báo đã được cổ đông thông qua 3 vấn đề, gồm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan; bổ sung ngành nghề kinh doanh; và sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Với việc phương án phát hành cổ phiếu được thông qua, Vingroup dự kiến thực hiện ngay trong quý IV. Tập đoàn sẽ phát hành 3,853 tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 77.335 tỷ đồng .

Về bổ sung ngành nghề kinh doanh, Vingroup sẽ bổ sung các ngành nghề liên quan đến VinMetal như sản xuất sắt, thép, gang; đúc sắt, thép; rèn, dập, ép và cán kim loại; gia công cơ khí. Đồng thời, bổ sung ngành nghề liên quan đến Vin New Horizon gồm hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc, hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.