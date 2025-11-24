Vingroup tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ đồng cứu trợ miền Trung

Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng tại miền Trung, Tập đoàn Vingroup đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đây là đợt hỗ trợ thứ hai của Vingroup trong chưa đầy 2 tháng, tiếp nối gói 500 tỷ đồng cứu trợ bão Bualoi đã công bố ngày 1/10, nâng tổng mức đóng góp của Vingroup lên 1.000 tỷ đồng .

Ngay trong đợt bão Bualoi, Tập đoàn Vingroup - thông qua Quỹ Thiện Tâm - đã khẩn trương phối hợp với các địa phương triển khai hỗ trợ. Sau gần 2 tháng, hơn 350/ 500 tỷ đồng đã được giải ngân trực tiếp tới người dân tại 25 tỉnh, thành, ưu tiên các hộ dân thuộc nhóm đối tượng khẩn cấp.

Mức hỗ trợ lớn nhất thuộc về một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề gồm Hà Tĩnh ( 136,7 tỷ đồng ), Nghệ An ( 61,6 tỷ đồng ), Ninh Bình ( 19,39 tỷ đồng ), Thái Nguyên ( 21,28 tỷ đồng ), Gia Lai ( 15,5 tỷ đồng ), Đắk Lắk ( 13,74 tỷ đồng ), Thanh Hóa ( 13,52 tỷ đồng ), Đà Nẵng ( 9,92 tỷ đồng ), Cao Bằng ( 9,67 tỷ đồng ), Thừa Thiên Huế ( 6,93 tỷ đồng )...

Đại diện Quỹ Thiện Tâm chia sẻ với bà con Ninh Bình sau mất mát, thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

150 tỷ đồng còn lại sẽ được giải ngân cho các tỉnh trong quá trình xây dựng và tái thiết công trình dân sinh thiết yếu . Các công trình này đang được chính quyền các tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ. Các tỉnh dự kiến được tái thiết gồm Hà Tĩnh ( 30 tỷ đồng ), Nghệ An ( 17 tỷ đồng ), Lào Cai ( 15 tỷ đồng ), Tuyên Quang ( 37 tỷ đồng ), Thái Nguyên ( 15 tỷ đồng ), Cao Bằng ( 5,5 tỷ đồng ), Phú Thọ ( 6 tỷ đồng ), Lai Châu ( 5 tỷ đồng ), Sơn La ( 15 tỷ đồng ), Quảng Trị ( 4,5 tỷ đồng ).

Do thiệt hại nặng nề của đợt mưa lũ mới ở miền Trung, Tập đoàn Vingroup quyết định kích hoạt gói hỗ trợ thứ 2, giữ nguyên tiêu chí kịp thời - đúng đối tượng - minh bạch như đợt 1. Dự kiến, gói 500 tỷ mới sẽ được phân bổ để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại tại Đắk Lắk là 200 tỷ đồng , Khánh Hòa 100 tỷ đồng , Gia Lai 100 tỷ đồng và Lâm Đồng 100 tỷ đồng .

Cán bộ nhân viên Vingroup chia sẻ với bà con Lũng Cú - Tuyên Quang bị sạt lở nhà sau bão 11.

Gói 500 tỷ đồng của đợt 2 sẽ tiếp tục tập trung vào các nhóm đối tượng chịu thiệt hại trực tiếp và nghiêm trọng nhất. Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Các gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích số tiền hỗ trợ là 100 triệu đồng/người thiệt mạng hoặc mất tích; các gia đình có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ; các gia đình có nhà ở bị hư hỏng mức 50% trở lên thuộc đối tượng Người có công với cách mạng; hộ nghèo/cận nghèo; gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (không có thu nhập, đơn thân nuôi con nhỏ, người già neo đơn, gia đình có người ốm đau bệnh tật hiểm nghèo, trẻ mồ côi dưới 16 tuổi, gia đình có người nhiễm chất độc da cam, gia đình có người khuyết tật) với số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng/hộ.

Quỹ Thiện Tâm thành lập các đội phản ứng nhanh của cán bộ, nhân viên Vingroup xuống hiện trường, phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc các tỉnh nhanh chóng tiếp cận các vùng, đảm bảo hỗ trợ đến đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh việc hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị thiệt hại, Quỹ Thiện Tâm cũng sẽ hỗ trợ tái thiết cơ sở vật chất cho các trường học để nhanh chóng ổn định hoạt động và đảm bảo môi trường học tập an toàn cho các em học sinh... Đồng thời xem xét hỗ trợ sửa chữa các công trình dân sinh thiết yếu (cầu cống, đường giao thông, nước sạch...) đã hư hỏng nặng ở các khu vực khó khăn, miền núi chưa có kinh phí.

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ một trường học tại Thái Nguyên tái thiết hoạt động sau bão số 11.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, chia sẻ: “Nhìn những mái nhà đổ sập, những mất mát của người dân sau thiên tai, chúng tôi hiểu rằng trách nhiệm của mình không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là tiếp thêm niềm tin để bà con đứng dậy. Với tinh thần nhất quán - không một người Vingroup nào đứng ngoài nỗi đau của đồng bào - chúng tôi triển khai đợt hỗ trợ thứ hai với mong muốn góp phần giúp miền Trung gượng dậy sớm nhất có thể. Đây cũng là lời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội cùng chung tay để không ai bị bỏ lại trong hoạn nạn”.

Trong nhiều năm qua, Vingroup luôn là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong hỗ trợ cộng đồng với hơn 30.000 tỷ đồng dành cho các chương trình thiện nguyện; tiên phong hỗ trợ phòng chống đại dịch Covid-19; cứu trợ thiên tai quy mô lớn (riêng năm 2024 hỗ trợ thiệt hại bão Yagi 250 tỷ đồng ); cùng nhiều chương trình đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, nông nghiệp bền vững trên toàn quốc.

Việc liên tiếp triển khai hai gói cứu trợ quy mô lớn trong thời gian ngắn cho thấy tinh thần sẻ chia, kiên trì phụng sự, trách nhiệm xã hội tiên phong và sứ mệnh nhất quán “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”. Doanh nghiệp tin tưởng mỗi sự hỗ trợ kịp thời đều mang giá trị thiết thực, góp phần giúp đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau thiên tai.