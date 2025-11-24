Vingroup vừa trở thành tập đoàn vốn hóa 900.000 tỷ đầu tiên Việt Nam

Đà tăng phá đỉnh của cổ phiếu VIC đẩy vốn hóa Vingroup vượt mốc 900.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp niêm yết Việt Nam đầu tiên đạt cột mốc này.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản gần 22 tỷ USD, chủ yếu đến từ lượng cổ phiếu VIC nắm giữ. Ảnh: Bloomberg.

Sau tuần hồi phục hơn 19 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên đầu tuần mới (24/11) với tâm thế tích cực. Ngay từ đầu phiên, lực cầu chủ động xuất hiện ở nhiều mã dẫn dắt giúp VN-Index nhanh chóng tăng điểm và tạo khoảng cách an toàn so với tham chiếu. Sắc xanh trở lại bảng điện, nhưng chưa thực sự rõ rệt và áp đảo.

Tuy vậy, dòng tiền hôm nay thay vì lan tỏa trên diện rộng thì chỉ tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu “họ Vin” và một vài mã thuộc nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu. Diễn biến lệch pha này khiến sắc xanh chỉ xuất hiện cục bộ, trong khi phần còn lại của thị trường tiếp tục trong trạng thái phân hóa.

Thanh khoản là điểm trừ lớn nhất của phiên. Quy mô giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay chỉ đạt 18.600 tỷ đồng , mức thấp nhất trong vòng nửa năm qua. Việc dòng tiền suy yếu rõ rệt cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn dè chừng sau chuỗi biến động mạnh trước đó.

Kết phiên, VN-Index tăng 13,05 điểm (+0,8%) lên 1.667,98 điểm; HNX-Index giảm 1,91 điểm (-0,7%) xuống 261,22 điểm; UPCoM-Index nhích nhẹ 0,24 điểm (+0,2%) lên 118,93 điểm.

Toàn thị trường hôm nay ghi nhận 338 mã tăng (gồm 23 mã tăng trần), 874 mã đứng giá và 389 mã giảm (gồm 8 mã giảm sàn). Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng cho thấy bức tranh tương tự với 18 mã giảm, 2 mã đứng giá và 10 mã tăng. Tuy vậy, nhờ sức bật của một vài mã vốn hóa lớn, chỉ số VN30 vẫn đủ lực tăng hơn 16 điểm, vượt mốc 1.916 điểm, giữ vai trò điểm tựa cho toàn thị trường trong phiên đầu tuần.

Cổ phiếu Vingroup đạt đỉnh lịch sử mới gần 240.000 đồng/cổ phiếu. Ảnh: TradingView.

Động lực giúp VN-Index bật mạnh trong phiên hôm nay gần như nằm hoàn toàn từ nhóm cổ phiếu "họ Vingroup". Bộ tứ VIC (+4,3%), VHM (+3,4%), VPL (+4,6%) và VRE (tăng trần) trở thành tâm điểm, đóng góp tổng cộng gần 15 điểm vào mức tăng chung của VN-Index.

Phần lực đẩy còn lại rải rác ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM (+5,2%), VJC (+5,2%), VPB (+1,6%), TCX (+1,7%), NVL (+2,6%) và SSB (+1,5%), củng cố thêm sắc xanh cho chỉ số.

Trong bối cảnh thị trường vẫn đi ngang và tâm lý nhà đầu tư còn dè chừng, VIC tiếp tục hành trình xác lập đỉnh mới. Cổ phiếu này đã thiết lập kỷ lục thị giá ở mốc 239.500 đồng/cổ phiếu, qua đó nâng hiệu suất tăng từ đầu năm lên gần 6 lần.

Đà tăng kéo dài 6 phiên liên tiếp của VIC đã đưa vốn hóa của Vingroup lên hơn 929.300 tỷ đồng , gần gấp đôi Vietcombank - doanh nghiệp đứng ngay phía sau trên bảng xếp hạng vốn hóa. Điều này không chỉ củng cố ngôi vị doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh lên vị thế của người đứng đầu tập đoàn.

Theo thống kê mới nhất của Forbes, Chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu 21,9 tỷ USD , tăng gần 700 triệu USD chỉ sau 24 giờ và đang xếp vị trí 103 thế giới. Đây cũng là cột mốc cao nhất mà một doanh nhân Việt Nam từng đạt trên bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.

Riêng gần 390 triệu cổ phiếu VIC ông nắm giữ trực tiếp, tương đương khoảng 10% vốn điều lệ, hiện đã có giá trị lên tới 93.400 tỷ đồng .

Trong khi thị giá nhóm Vingroup leo thẳng đứng, khối ngoại lại hành xử khá thực dụng khi tranh thủ chốt lời mạnh, điển hình như VRE (- 288 tỷ đồng ), VHM (- 151 tỷ đồng ), VIC (- 119 tỷ đồng ), kéo tổng giá trị bán ròng toàn thị trường xuống âm 1.200 tỷ đồng .

Ngược lại, chỉ một vài mã được khối này giải ngân như FPT (+ 157 tỷ đồng ), VNM (+ 147 tỷ đồng ) và VPB (+ 58 tỷ đồng ).