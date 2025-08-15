Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vingroup muốn bổ sung 8 ngành nghề, từ massage đến khoáng sản

  • Thứ sáu, 15/8/2025 17:46 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Vingroup lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung 8 ngành nghề mới, từ dịch vụ massage, ăn uống đến khai thác khoáng sản và điều chỉnh một số ngành nghề hiện có.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup. Ảnh: VIC.

Tập đoàn Vingroup - CTCP (HoSE: VIC) vừa công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Theo tài liệu gửi cổ đông, Vingroup dự kiến bổ sung 8 ngành nghề mới gồm: dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (không bao gồm hoạt động thể thao); dung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống; sản xuất đồ uống không cồn và nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; bán buôn đồ uống.

Ngoài ra, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng muốn bổ sung mảng khai thác đá, cát, sỏi và đất sét; hoạt động khai khoáng khác chưa được phân vào đâu vào danh mục các ngành nghề kinh doanh của tập đoàn.

Bên cạnh việc bổ sung ngành nghề mới, tập đoàn cũng muốn điều chỉnh một số nội dung trong các ngành nghề hiện tại.

Cụ thể, Vingroup đề xuất bỏ quy định “không bao gồm kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường” khỏi ngành nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; bỏ phần “xây dựng sân chơi công viên và tiện nghi giải trí trong công viên” khỏi ngành hoạt động của công viên giải trí theo chủ đề.

Ngoài ra, doanh nghiệp muốn thay cụm từ “dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn” bằng “khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; khu du lịch sinh thái” và điều chỉnh “sản xuất và kinh doanh nước sạch” thành “khai thác nước sạch, nước khoáng”.

Vingroup sẽ triển khai việc gửi phiếu lấy ý kiến cho các cổ đông theo danh sách đã chốt ngày 8/8.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025 được công bố trước đó, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 300.000 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 10.000 tỷ đồng, tăng gần 90%. Để thực hiện mục tiêu này, chiến lược năm 2025 của Vingroup tiếp tục xoay quanh 3 trụ cột, gồm sản xuất (VinFast), bất động sản (Vinhomes) và du lịch nghỉ dưỡng (Vinpearl).

Nửa đầu năm 2025, bất động sản vẫn là mảng kinh doanh quan trọng nhất của Vingroup, nhưng tính riêng quý II, sản xuất mới là nguồn thu lớn nhất của tập đoàn này.

Công ty con của Vingroup sắp khởi công KCN gần 1.000 ha ở Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh và nhà đầu tư sẽ tổ chức khởi công khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng vào dịp 2/9, kỳ vọng tạo sức bật trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho địa phương.

Vinmec hợp tác VinUni xây dựng thế hệ bác sĩ đạt chuẩn quốc tế

Hai đơn vị thuộc hệ sinh thái Vingroup bắt tay trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực y tế tinh hoa, mang tầm vóc quốc tế.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

