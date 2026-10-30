Vingroup lãi lớn chưa từng thấy

Vingroup ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III cao nhất từ trước đến nay, đạt 22.700 tỷ đồng, gấp 7,5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng nhờ đó vượt 25% kế hoạch cả năm 2026.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 150.579 tỷ đồng , gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 22.760 tỷ đồng , gấp khoảng 7,5 lần.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 372.500 tỷ đồng , gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025, nhờ tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh ôtô điện và bất động sản.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo đó đạt 43.700 tỷ đồng , gấp gần 6 lần cùng kỳ và hoàn thành 125% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026. Đây cũng là mức doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 9 tháng cao nhất từ trước đến nay của tập đoàn.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Vingroup đạt 1,6 triệu tỷ đồng , tăng 45% so với đầu năm. Tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 106.800 tỷ đồng , trong khi dư nợ vay ở mức gần 390.000 tỷ đồng .

Trong 12 tháng gần nhất, Vingroup đã huy động hơn 2,3 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu quốc tế, cổ phiếu ưu đãi và các khoản vay hợp vốn từ nhà đầu tư, định chế tài chính quốc tế.

VinFast bàn giao hơn 211.000 ôtô điện sau 9 tháng

Ở lĩnh vực công nghệ - công nghiệp, Vingroup cho biết VinFast ghi nhận sản lượng ôtô điện toàn cầu trong 9 tháng đạt 211.242 xe, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tại thị trường Việt Nam, doanh số của nhà sản xuất này đạt 177.697 xe, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong quý III, VinFast tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm khi chính thức ra mắt thương mại VF Wild - mẫu bán tải điện đầu tiên của hãng.

Cùng với các mẫu xe mới ra mắt trong năm như VF 8 thế hệ mới và VF 2, lượng đơn đặt hàng trước đã đạt hơn 10.000 đơn.

Trên thị trường quốc tế, VinFast cho biết vẫn nằm trong nhóm hãng xe thuần điện bán chạy tại Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

VINGROUP LÃI KỶ LỤC KQKD hàng quý của Vingroup; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 84053 46312 39135 163159 104352 117936 150678 Lợi nhuận sau thuế

2243 2265 3025 3581 5611 14764 22760

Đáng chú ý, VinFast tiếp tục là thương hiệu ôtô điện dẫn đầu tại Philippines, với VF 3 là mẫu xe điện bán chạy nhất thị trường này trong 8 tháng đầu năm. Theo Vingroup, VinFast cũng duy trì vị trí dẫn đầu thị trường ôtô điện Đông Nam Á.

Ở mảng xe máy điện, hãng ghi nhận hơn 710.000 xe được bàn giao tính đến hết tháng 9, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Theo dữ liệu từ Motorcycles Data, hãng cũng lần đầu lọt nhóm 15 thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới.

Tại thị trường quốc tế, VinFast đã phát triển mạng lưới hơn 60 đại lý xe máy điện tại Indonesia và Philippines, đồng thời bắt đầu ghi nhận doanh số tại 2 quốc gia này.

Vinhomes ghi nhận doanh số gần 220.000 tỷ

Ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Vinhomes tiếp tục phát triển các dự án đại đô thị tại những khu vực trung tâm mới, gắn với hệ thống hạ tầng giao thông và tiện ích.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng gần 219.600 tỷ đồng , tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh các dự án nhà ở thương mại, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư.

Trong tháng 8, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh - Tam Hưng (Hà Nội), quy mô khoảng 600 ha, đã chính thức được khởi công, dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 105.000 người.

Trong khi đó, khu nhà ở xã hội Bà Điểm tại TP.HCM cũng đã được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500.

Ở lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 10.700 tỷ đồng , tăng 19% so với cùng kỳ, nhờ cải thiện hiệu quả khai thác hệ thống cơ sở lưu trú hiện hữu và gia tăng chi tiêu bình quân của khách hàng.

Lượng khách từ các thị trường trọng điểm như Nga, Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Ấn Độ gia tăng, góp phần nâng tỷ trọng khách quốc tế, khách lưu trú dài ngày và nhóm khách có mức chi tiêu cao.

Trong đó, doanh thu hoạt động khách sạn tăng 32% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lấp đầy phòng đạt 64%, tăng 9 điểm %, trong khi giá phòng bình quân đạt 2,95 triệu đồng/đêm, tăng 12%.

Ở mảng vui chơi giải trí, doanh thu hoạt động tăng 28%, chủ yếu nhờ các gói dịch vụ kết hợp, dịch vụ ẩm thực, hàng hóa và các dịch vụ tại điểm đến.

Biên EBITDA cốt lõi của Vinpearl đạt 37,8%, tăng 3,8 điểm % so với cùng kỳ, nhờ doanh thu khách sạn tăng nhanh hơn chi phí cố định và duy trì biên lợi nhuận tại mảng vui chơi giải trí.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Vingroup tiếp tục triển khai các dự án đường sắt và metro.

Theo đó, VinSpeed và Siemens Mobility đã ký hợp đồng cung cấp 10 đoàn tàu Velaro Novo cho hai tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ, cùng các hệ thống thông tin, tín hiệu và tự động hóa.

Bên cạnh đó, liên danh Vinhomes - SGC đã đặt mua 200 đoàn tàu từ Tập đoàn Alstom, đồng thời đặt mua 100 dây chuyền máy đào hầm TBM và hơn 50 dây chuyền thiết bị đào tường vây để phục vụ triển khai 5 tuyến metro tại Hà Nội.

Bước sang quý IV/2026, Vingroup cho biết sẽ duy trì định hướng chiến lược phát triển bền vững và tiếp tục tăng tốc triển khai những dự án quy mô lớn