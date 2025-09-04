Vingroup có 66 ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Vingroup vừa nâng số ngành nghề kinh doanh từ 58 lên 66, bổ sung các lĩnh vực như dịch vụ massage, ăn uống, đồ uống và khai khoáng...

Việc bổ sung 8 ngành nghề đã được Vingroup gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ đầu tháng 8. Ảnh: Bloomberg.

CTCP Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trước đó, tập đoàn đăng ký 58 ngành nghề, trong đó bất động sản là lĩnh vực chính, bên cạnh hoạt động công viên vui chơi, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, quảng cáo, xây dựng công trình đường bộ, đường sắt...

Sau điều chỉnh, số ngành nghề đăng ký tăng lên 66. Các ngành nghề mới được bổ sung gồm dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe (trừ hoạt động thể thao); cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên; dịch vụ ăn uống khác; phục vụ đồ uống; sản xuất và bán buôn đồ uống; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; khai khoáng khác chưa được phân vào đâu.

Việc bổ sung này đã được Vingroup gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ đầu tháng 8. Bên cạnh việc bổ sung ngành nghề mới, tập đoàn cũng đã điều chỉnh một số nội dung trong các ngành nghề hiện tại.

Cụ thể, Vingroup đã bỏ nội dung "không bao gồm kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường" khỏi ngành nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; bỏ phần "xây dựng sân chơi công viên và tiện nghi giải trí trong công viên" khỏi ngành hoạt động của công viên giải trí theo chủ đề.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thay cụm từ "dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn" bằng "khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; khu du lịch sinh thái" và điều chỉnh "sản xuất và kinh doanh nước sạch" thành "khai thác nước sạch, nước khoáng".

Mới đây, HĐQT Vingroup cũng phê duyệt việc sáp nhập CTCP VinBigdata vào CTCP Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT, nhằm tối ưu hoạt động nghiên cứu và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào vận hành. Sau sáp nhập, VinBigdata chấm dứt tồn tại, còn Vingroup tiếp tục là công ty mẹ của VinIT.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm nay, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, với doanh thu hợp nhất hơn 130.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 4.500 tỷ đồng , nhờ bất động sản, sản xuất ôtô - xe máy điện và dịch vụ nghỉ dưỡng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025 được công bố trước đó, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 300.000 tỷ đồng , tăng 56% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 10.000 tỷ đồng , tăng gần 90%. Để thực hiện mục tiêu này, chiến lược năm 2025 của tập đoàn tiếp tục xoay quanh 3 trụ cột, gồm sản xuất (VinFast), bất động sản (Vinhomes) và du lịch nghỉ dưỡng (Vinpearl).