Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

VinFast VF 8 là mẫu xe điện hiếm hoi đạt 5 sao NCAP tại Indonesia

  • Thứ hai, 15/12/2025 22:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong danh sách, bên cách các mẫu xe từ thương hiệu Nhật Bản, VinFast VF 8 là một trong 2 mẫu xe điện hiếm hoi đạt chứng nhận an toàn 5 sao NCAP.

Tờ Autoini vừa công bố danh sách các mẫu xe đạt 5 sao NCAP tại Indonesia. Danh sách ghi nhận đa số mẫu xe đến từ Nhật Bản, nổi bật là dải sản phẩm từ Honda. Đáng chú ý, mẫu xe điện nội địa Việt - VinFast VF 8 - cũng lọt vào nhóm xe được khuyến nghị dành cho gia đình, đạt 5 sao NCAP, khi sở hữu các ưu điểm về khung gầm, trang bị an toàn và hệ thống hỗ trợ lái.

Trang này cũng đưa ra các gợi ý lựa chọn xe cho gia đình tại Indonesia. Ví dụ, với các gia đình nhỏ từ 2-4 thành viên, Honda WR-V, Toyota Veloz và Hyundai Creta được đánh giá cao về cả giá bán, sức mạnh động cơ lẫn độ an toàn vì được chứng nhận 5 sao NCAP.

Với gia đình đông thành viên, Honda CR-V thế hệ thứ 6, Toyota Corolla Cross, VinFast VF 8 hay Toyota Kijang Innova 2020 cũng lọt vào nhóm xe được gợi ý.

xe dien, VinFast, NCAP anh 1

VinFast VF 8 là mẫu xe điện hiếm hoi đạt 5 sao NCAP tại Indonesia. Ảnh: VinFast.

Đặc biệt trong bảng xếp hạng các mẫu xe an toàn nhất tại Indonesia, được chứng nhận Asean NCAP 5 sao, chỉ 2 xe điện được lọt vào danh sách, bao gồm BYD Seal và VinFast VF 8.

STT Tên xe
1 BYD Seal
2 Omoda C5
3 Honda BR-V
4 Honda City
5 Honda City hatchback
6 Honda Civic
7 Honda CR-V gen 6
8 Honda HR-V
9 Honda WR-V
10 Hyundai Creta
11 MG ZS
12 Mitsubishi Xforce
13 Mitsubishi Triton 2024
14 Toyota Corolla Cross
15 Toyota Kijang Innova 2020
16 Toyota Veloz 2021
17 Toyota Yaris Cross 2025
18 VinFast VF 8

Theo tờ Autoini, khi chọn các mẫu xe dành cho gia đình, an toàn là yếu tố quan trọng để đảm bảo hành trình di chuyển của mọi thành viên.

Tiêu chí bắt buộc để đạt 5 sao trong chương trình đánh giá an toàn ôtô Asean dựa vào nhiều tiêu chuẩn. Cụ thể, các điểm chính bao gồm xe có khoang hành khách được gia cố mạnh mẽ, được trang bị tối thiểu 6 túi khí, có hệ thống cân bằng điện tử, ADAS và ISOFIX.

Có thể thấy chứng nhận 5 sao ASEAN NCAP cho VinFast VF 8 tại thị trường Indonesia, và việc mẫu xe này được xếp vào nhóm xe gia đình an toàn, là một bước tiến chiến lược quan trọng.

Trong bối cảnh VinFast đang mở rộng thị trường tại Đông Nam Á, thành tích này giúp củng cố uy tín về chất lượng và độ an toàn, 2 yếu tố then chốt để cạnh tranh với các thương hiệu truyền thống.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Loạt ôtô dừng bán tại Việt Nam - từ 'cựu vương' MPV đến xe thể thao

Nhiều ôtô dừng bán tại Việt Nam trong năm nay phần nào phản ánh sự thay đổi thị hiếu khách hàng.

6 giờ trước

Jaguar vẫn tiếp tục bán xe xăng ở Trung Quốc

Trong khi Jaguar chuẩn bị chuyển mình thành thương hiệu xe thuần điện, những mẫu Jaguar chạy xăng cuối cùng vẫn âm thầm tồn tại tại Trung Quốc với mức giá giảm sâu kỷ lục.

7 giờ trước

Đan Thanh

xe điện VinFast NCAP Honda Toyota VinFast Honda BYD Seal VinFast VF 8

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

Tai sao duong pho tai California son mau trang? hinh anh

Tại sao đường phố tại California sơn màu trắng?

8 giờ trước 15:49 15/12/2025

0

Những con đường được sơn trắng ở Los Angeles (California) không chỉ để làm đẹp, mà là một giải pháp chống nóng đô thị và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý