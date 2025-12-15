Trong danh sách, bên cách các mẫu xe từ thương hiệu Nhật Bản, VinFast VF 8 là một trong 2 mẫu xe điện hiếm hoi đạt chứng nhận an toàn 5 sao NCAP.

Tờ Autoini vừa công bố danh sách các mẫu xe đạt 5 sao NCAP tại Indonesia. Danh sách ghi nhận đa số mẫu xe đến từ Nhật Bản, nổi bật là dải sản phẩm từ Honda. Đáng chú ý, mẫu xe điện nội địa Việt - VinFast VF 8 - cũng lọt vào nhóm xe được khuyến nghị dành cho gia đình, đạt 5 sao NCAP, khi sở hữu các ưu điểm về khung gầm, trang bị an toàn và hệ thống hỗ trợ lái.

Trang này cũng đưa ra các gợi ý lựa chọn xe cho gia đình tại Indonesia. Ví dụ, với các gia đình nhỏ từ 2-4 thành viên, Honda WR-V, Toyota Veloz và Hyundai Creta được đánh giá cao về cả giá bán, sức mạnh động cơ lẫn độ an toàn vì được chứng nhận 5 sao NCAP.

Với gia đình đông thành viên, Honda CR-V thế hệ thứ 6, Toyota Corolla Cross, VinFast VF 8 hay Toyota Kijang Innova 2020 cũng lọt vào nhóm xe được gợi ý.

VinFast VF 8 là mẫu xe điện hiếm hoi đạt 5 sao NCAP tại Indonesia. Ảnh: VinFast.

Đặc biệt trong bảng xếp hạng các mẫu xe an toàn nhất tại Indonesia, được chứng nhận Asean NCAP 5 sao, chỉ 2 xe điện được lọt vào danh sách, bao gồm BYD Seal và VinFast VF 8.

STT Tên xe 1 BYD Seal 2 Omoda C5 3 Honda BR-V 4 Honda City 5 Honda City hatchback 6 Honda Civic 7 Honda CR-V gen 6 8 Honda HR-V 9 Honda WR-V 10 Hyundai Creta 11 MG ZS 12 Mitsubishi Xforce 13 Mitsubishi Triton 2024 14 Toyota Corolla Cross 15 Toyota Kijang Innova 2020 16 Toyota Veloz 2021 17 Toyota Yaris Cross 2025 18 VinFast VF 8

Theo tờ Autoini, khi chọn các mẫu xe dành cho gia đình, an toàn là yếu tố quan trọng để đảm bảo hành trình di chuyển của mọi thành viên.

Tiêu chí bắt buộc để đạt 5 sao trong chương trình đánh giá an toàn ôtô Asean dựa vào nhiều tiêu chuẩn. Cụ thể, các điểm chính bao gồm xe có khoang hành khách được gia cố mạnh mẽ, được trang bị tối thiểu 6 túi khí, có hệ thống cân bằng điện tử, ADAS và ISOFIX.

Có thể thấy chứng nhận 5 sao ASEAN NCAP cho VinFast VF 8 tại thị trường Indonesia, và việc mẫu xe này được xếp vào nhóm xe gia đình an toàn, là một bước tiến chiến lược quan trọng.

Trong bối cảnh VinFast đang mở rộng thị trường tại Đông Nam Á, thành tích này giúp củng cố uy tín về chất lượng và độ an toàn, 2 yếu tố then chốt để cạnh tranh với các thương hiệu truyền thống.