VinEnergo có thêm cổ đông lớn

Dynamic Invest Group Limited góp gần 1.417 tỷ đồng, tương đương 5% vốn của CTCP Năng lượng VinEnergo.

Trong thông tin được công bố mới đây, CTCP Năng lượng VinEnergo đã cập nhật cổ đông mới là Dynamic Invest Group Limited - đơn vị có trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc. Nhà đầu tư này đã góp 1.417 tỷ đồng , tương đương 5% vốn VinEnergo.

Dynamic Invest Group Limited từng là cổ đông lớn của CTCP Vinpearl trước khi cổ phiếu này hủy niêm yết vào năm 2011. Tại thời điểm tháng 3/2011, cổ đông này này sở hữu gần 20,3 triệu cổ phiếu, chiếm 11,28% vốn điều lệ của Vinpearl.

Về phía VinEnergo, doanh nghiệp này được thành lập ngày 12/3, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Dự án đầu tiên của VinEnergo là Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng triển khai bởi liên danh với Vingroup. Dự án có quy mô gần 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng .

Mới đây, VinEnergo đã điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp, bổ sung thêm ngành nghề hoạt động là ngành truyền tải và phân phối điện, chi tiết là bán buôn điện và bán lẻ điện. Doanh nghiệp này cũng từng đề xuất việc cho phép các đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị được trực tiếp tham gia thị trường điện cạnh tranh.

Tại thời điểm mới thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng . Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 19%; tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 71%; hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%. Sau thành lập, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhiều lần dùng cổ phiếu VIC để góp vốn vào VinEnergo.

Gần nhất, vào ngày 9/10, Chủ tịch HĐQT Vingroup đã dùng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 1,55% vốn điều lệ Vingroup, để góp vốn vào VinEnergo.

Sau giao dịch này, ông Vượng giảm sở hữu từ hơn 449,9 triệu cổ phiếu VIC (11,59% vốn điều lệ Vingroup) xuống còn hơn 389,9 triệu cổ phiếu VIC (10,04%). Ở chiều ngược lại, VinEnergo nâng sở hữu lên hơn 165,7 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 4,27% vốn Vingroup.

Đến ngày 23/10, VinEnergo tăng vốn lên 28.335 tỷ đồng . Trong đó, 44,6% tương đương 12.134 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt, phần còn lại được ghi nhận là “tài sản khác” và chưa có thuyết minh chi tiết về loại tài sản này.