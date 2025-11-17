Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

VinEnergo có thêm cổ đông lớn

  • Thứ hai, 17/11/2025 15:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dynamic Invest Group Limited góp gần 1.417 tỷ đồng, tương đương 5% vốn của CTCP Năng lượng VinEnergo.

Trong thông tin được công bố mới đây, CTCP Năng lượng VinEnergo đã cập nhật cổ đông mới là Dynamic Invest Group Limited - đơn vị có trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc. Nhà đầu tư này đã góp 1.417 tỷ đồng, tương đương 5% vốn VinEnergo.

Dynamic Invest Group Limited từng là cổ đông lớn của CTCP Vinpearl trước khi cổ phiếu này hủy niêm yết vào năm 2011. Tại thời điểm tháng 3/2011, cổ đông này này sở hữu gần 20,3 triệu cổ phiếu, chiếm 11,28% vốn điều lệ của Vinpearl.

Về phía VinEnergo, doanh nghiệp này được thành lập ngày 12/3, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Dự án đầu tiên của VinEnergo là Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng triển khai bởi liên danh với Vingroup. Dự án có quy mô gần 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng.

Mới đây, VinEnergo đã điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp, bổ sung thêm ngành nghề hoạt động là ngành truyền tải và phân phối điện, chi tiết là bán buôn điện và bán lẻ điện. Doanh nghiệp này cũng từng đề xuất việc cho phép các đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị được trực tiếp tham gia thị trường điện cạnh tranh.

Tại thời điểm mới thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 19%; tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 71%; hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%. Sau thành lập, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhiều lần dùng cổ phiếu VIC để góp vốn vào VinEnergo.

Gần nhất, vào ngày 9/10, Chủ tịch HĐQT Vingroup đã dùng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 1,55% vốn điều lệ Vingroup, để góp vốn vào VinEnergo.

Sau giao dịch này, ông Vượng giảm sở hữu từ hơn 449,9 triệu cổ phiếu VIC (11,59% vốn điều lệ Vingroup) xuống còn hơn 389,9 triệu cổ phiếu VIC (10,04%). Ở chiều ngược lại, VinEnergo nâng sở hữu lên hơn 165,7 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 4,27% vốn Vingroup.

Đến ngày 23/10, VinEnergo tăng vốn lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,6% tương đương 12.134 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt, phần còn lại được ghi nhận là “tài sản khác” và chưa có thuyết minh chi tiết về loại tài sản này.

VinEnergo bổ sung ngành nghề bán lẻ điện

VinEnergo, công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa bổ sung ngành nghề bán buôn và bán lẻ điện.

18:07 10/11/2025

VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên hơn 28.000 tỷ

VinEnergo vừa nâng vốn điều lệ gần gấp 3 lần, lên 28.335 tỷ đồng. Hơn một nửa cơ cấu vốn mới của VinEnergo là “tài sản khác” chưa được thuyết minh chi tiết.

11:17 28/10/2025

VinEnergo đề xuất được bán lẻ điện trực tiếp cho người dùng

VinEnergo kiến nghị cho phép các đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư và đô thị tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp.

09:49 12/10/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

cổ đông ngoại VinEnergo cổ đông VinEnergo công ty diện VinEnergo Phạm Nhật Vượng Vingroup VinEnergo Dynamic Invest Group cổ đông ngoại

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

'Am anh' cua nen kinh te Nhat Ban tro lai hinh anh

'Ám ảnh' của nền kinh tế Nhật Bản trở lại

60 phút trước 15:55 17/11/2025

0

Trong quý III, nền kinh tế Nhật Bản giảm 1,8% khi lĩnh vực xuất khẩu chịu tác động trước các mức thuế từ Mỹ. Đây cũng là quý suy giảm đầu tiên sau 6 quý tăng trưởng liên tiếp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý