Doanh thu cho thuê TTTM tăng trưởng cùng nguồn thu từ hoạt động tài chính giúp Vincom Retail lãi ròng 1.609 tỷ đồng trong quý II, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Vincom Retail lãi gần 18 tỷ đồng mỗi ngày trong quý II/2026. Ảnh: VRE.

CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II, cho biết doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.374 tỷ đồng , tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 2.268 tỷ đồng , tăng 10% nhờ tỷ lệ lấp đầy cải thiện 2,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, lên 88,6% vào cuối quý II; giá thuê trung bình tăng nhẹ trên toàn hệ thống; và đóng góp của các trung tâm thương mại (TTTM) mới khai trương trong nửa sau năm 2025.

Ngoài ra, nếu loại trừ kết quả hoạt động của Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan trong quý II tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu hoạt động tài chính là điểm tựa lớn cho lợi nhuận của Vincom Retail trong kỳ. Quý II, doanh thu tài chính đạt 845 tỷ đồng , tăng 25% so với quý II/2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm, mảng này đem về 1.680 tỷ đồng .

Cấu phần chính của doanh thu tài chính là lãi tiền gửi, tiền cho vay và tiền đặt cọc, đạt 850 tỷ đồng trong quý II. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 18% xuống 220 tỷ đồng , trong đó chi phí lãi vay ghi nhận 199 tỷ đồng .

Vincom Retail lãi lớn Nguồn: BCTC Nhãn III/2022 IV I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II IIII IV I/2026 II Doanh thu tỷ đồng 2005 2084 1943 2173 3333 2343 2255 2479 2078 2128 2131 2143 2251 2312 2294 2374 Lãi sau thuế

794 791 1024 1001 1317 1068 1083 1021 906 1085 1177 1233 1376 2659 1606 1609

Sau khi trừ các chi phí và thuế, Vincom Retail lãi ròng 1.609 tỷ đồng , tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả trên, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh (doanh thu thuần cộng thêm doanh thu pro-forma của giao dịch chuyển nhượng bất động sản đầu tư trong quý I) và lợi nhuận sau thuế 6 tháng của công ty đạt tương ứng 49% và 58% kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Vincom Retail là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, hiện sở hữu chuỗi TTTM lớn nhất cả nước. Doanh nghiệp đang vận hành 90 TTTM tại 31 tỉnh, thành phố, với tổng diện tích gần 1,91 triệu m2. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.132 tỷ đồng và lãi sau thuế 5.375 tỷ đồng .

Phía doanh nghiệp cho biết trong nửa đầu năm, chuỗi TTTM Vincom thu hút 112 triệu lượt khách và các khu phố thương mại thu hút 4,2 triệu lượt khách, lần lượt tăng 11,6% và 16,3% so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch, trong quý III, Vincom Retail tiếp tục mở rộng mạng lưới với dự án Vincom Plaza Đan Phượng, dự kiến khai trương vào tháng 8 sắp tới.

Mới đây, HĐQT Vincom Retail cũng đã miễn nhiệm bà Trần Mai Hoa khỏi chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu ông Trần Lê Phương, trước đó là Thành viên HĐQT, giữ vị trí Chủ tịch cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Phương sinh năm 1969, có trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Hiện tại, ông là Chủ tịch HĐQT CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) và một số doanh nghiệp khác.

Cùng với thay đổi ở vị trí Chủ tịch, Vincom Retail cũng thay CEO. Bà Phạm Thị Thu Hiền được miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc để chuyển sang đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing. Trong khi đó, bà Trần Mai Hoa được bổ nhiệm trở lại làm Tổng giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031).

Bên cạnh đó, Vincom Retail cũng thay đổi nhân sự ở vị trí Phó tổng giám đốc Vận hành. Ông Nguyễn Duy Khánh được miễn nhiệm chức vụ này. Bà Trần Mai Hoa sẽ kiêm nhiệm vị trí này thay ông Khánh.