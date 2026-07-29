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Kinh doanh

Vincom Retail thay chủ tịch, CEO Trần Mai Hoa trở lại điều hành

  • Thứ tư, 29/7/2026 09:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vincom Retail bổ nhiệm ông Trần Lê Phương làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời đưa bà Trần Mai Hoa trở lại vị trí CEO thay bà Phạm Thị Thu Hiền.

Tân Chủ tịch HĐQT Vincom Retail Trần Lê Phương. Ảnh: VRE.

CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi loạt nhân sự cấp cao.

Theo đó, HĐQT đã miễn nhiệm bà Trần Mai Hoa khỏi chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu ông Trần Lê Phương, trước đó là Thành viên HĐQT, giữ vị trí Chủ tịch cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Phương sinh năm 1969, có trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Hiện tại, ông là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) và một số doanh nghiệp khác.

Cùng với thay đổi ở vị trí Chủ tịch, Vincom Retail cũng thay CEO. Bà Phạm Thị Thu Hiền được miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc để chuyển sang đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing. Trong khi đó, bà Trần Mai Hoa được bổ nhiệm trở lại làm Tổng giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031).

Bà Trần Mai Hoa sinh năm 1974, gia nhập Vincom Retail từ năm 2014 và từng trải qua nhiều vị trí như Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

Bên cạnh đó, Vincom Retail cũng thay đổi nhân sự ở vị trí Phó tổng giám đốc Vận hành. Ông Nguyễn Duy Khánh được miễn nhiệm chức vụ này. Bà Trần Mai Hoa sẽ kiêm nhiệm vị trí này thay ông Khánh.

Vincom Retail là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, hiện sở hữu chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất cả nước. Doanh nghiệp đang vận hành 90 trung tâm thương mại tại 31 tỉnh, thành phố, với tổng diện tích gần 1,91 triệu m2. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.132 tỷ đồng và lãi sau thuế 5.375 tỷ đồng.

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Thủy Tiên

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