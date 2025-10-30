Vinamilk đạt doanh thu kỷ lục

Vinamilk ghi nhận doanh thu quý III cao kỷ lục với gần 17.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ tăng trưởng ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Tổng doanh thu hợp nhất của Vinamilk tăng 9% so với cùng kỳ. Ảnh: VNM

CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (HoSE: VNM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với tổng doanh thu hợp nhất đạt gần 17.000 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức doanh thu theo quý cao kỷ lục của doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam.

Trong đó, doanh thu trong nước vẫn là trụ cột, chiếm gần 80%, tương đương 13.494 tỷ đồng , tăng 4%. Theo Vinamilk, mức tăng này đến từ quá trình chuyển đổi số, đóng góp của thương mại điện tử, mở rộng độ phủ cửa hàng, ra mắt sản phẩm mới và hiệu quả của các chiến dịch marketing.

Song song đó, mảng kinh doanh quốc tế tiếp tục là điểm sáng khi duy trì tỷ trọng hơn 20% trong tổng doanh thu hợp nhất. Doanh thu thuần nước ngoài đạt 3.459 tỷ đồng trong quý vừa qua, tăng 33% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng mạnh ở các thị trường trọng điểm tại châu Á và châu Phi.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III của Vinamilk đạt 2.511 tỷ đồng , tăng 5% so với cùng kỳ.

Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk cho biết kết quả quý III cho thấy doanh nghiệp đang đi đúng hướng trong hành trình tái định vị thương hiệu và chuyển đổi số. "Sự cải thiện đến từ cả hoạt động trong nước lẫn quốc tế là nền tảng để công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025", bà cho biết.

VINAMILK ĐẠT KỶ LỤC DOANH THU TRONG QUÝ III/2025 KQKD theo quý của Vinamilk. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn Quý I/2024 II III IV Quý I/2025 II III Doanh thu tỷ đồng 14112 16656 15537 15477 12935 16725 16953 Lãi ròng

2195 2696 2403 2147 1587 2489 2511

Tính chung 9 tháng đầu năm, Vinamilk ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 46.678 tỷ đồng , tăng gần 1% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, doanh thu trong nước đạt 37.118 tỷ đồng , thấp hơn cùng kỳ 2024 chủ yếu do ảnh hưởng của quý I, song mức giảm đã thu hẹp nhờ kết quả tích cực trong quý II và III. Doanh thu nước ngoài đạt 9.494 tỷ đồng , tăng 14%, loại trừ chênh lệch tỷ giá, mức tăng đạt gần 10%.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất của Vinamilk đạt 8.173 tỷ đồng và 6.586 tỷ đồng .

Năm nay, Vinamilk đề ra kế hoạch doanh thu 64.505 tỷ đồng , lãi sau thuế 9.680 tỷ. Như vậy, tính đến hết quý III, tổng công ty đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 68% kế hoạch lợi nhuận.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Vinamilk cho biết quá trình chuyển đổi số đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Doanh nghiệp đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa toàn bộ quy trình kiểm soát hình ảnh giao hàng, xử lý hàng trăm nghìn hình ảnh mỗi ngày chỉ trong vài phút.

"Sáng kiến này không chỉ giúp doanh nghiệp loại bỏ việc kiểm tra hình ảnh thủ công và theo Amazon có thể giúp tiết kiệm 3 triệu USD chi phí vận hành mỗi năm, đảm bảo hàng hóa được giao chính xác, đầy đủ và nhanh chóng", lãnh đạo Vinamilk nhấn mạnh.

Cùng với đó, hệ thống cửa hàng Vinamilk tiếp tục được mở rộng và nâng cấp. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã cải tạo và mở mới hàng trăm cửa hàng, 100% trong số đó đã được đồng bộ theo bộ nhận diện thương hiệu mới.