Hé lộ 3 thương hiệu doanh nghiệp tỷ USD lớn nhất Việt Nam

Theo báo cáo của Brand Finance, tổng giá trị 100 thương hiệu lớn nhất Việt Nam năm 2025 đạt 38,4 tỷ USD. Trong đó, Viettel đứng đầu với 7,4 tỷ USD, theo sau là Vinamilk và Vietcombank.

Viettel giữ vị trí thương hiệu giá trị nhất trong báo cáo Vietnam 100 2025 của Brand Finance. Ảnh: Viettel.

Báo cáo Vietnam 100 2025 của Brand Finance cho thấy tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 38,4 tỷ USD . Dù con số này giảm 14% so với năm 2024 do kinh tế chững lại, một số ngành vẫn tăng trưởng đáng kể.

Điển hình như ôtô tăng 49%, bất động sản tăng 27% với sự dẫn dắt của Vinhomes, logistics tăng 25%, vận tải hàng không tăng 15% và công nghệ tăng 10%.

Đáng chú ý, trong 100 thương hiệu này, Viettel tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu giá trị nhất Việt Nam với giá trị thương hiệu đạt 7,4 tỷ USD .

Giữ thứ hạng 2 và 3 trong bảng xếp hạng là Vinamilk (giảm 2% còn 2,6 tỷ USD ) và Vietcombank (tăng 16% đạt 2,4 tỷ USD ). Trong khi đó, MB nổi bật là thương hiệu phát triển nhanh nhất với giá trị thương hiệu tăng 87%, đạt 1,6 tỷ USD .

Ở nhóm thương hiệu mạnh nhất, Vinpearl dẫn đầu với điểm sức mạnh thương hiệu (BSI) 97,5/100 thuộc nhóm AAA+. Theo sau là Vietcombank (95,3/100) và Bảo Việt (92,8/100).

Các thương hiệu Việt Nam giá trị nhất và mạnh nhất năm 2025. Ảnh: Brand Finance.

Ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Brand Finance nhận định các thương hiệu Việt Nam đang chứng minh sự kiên cường dù giá trị thương hiệu toàn thị trường có xu hướng giảm.

Theo ông, sự mở rộng của Viettel, tốc độ số hóa của MB hay sức bật của Vinpearl là minh chứng rõ ràng cho khả năng thích ứng này. Bên cạnh đó, việc Techcombank vươn lên top ba thương hiệu giá trị nhất ngành ngân hàng, cũng phản ánh niềm tin ngày càng lớn của thị trường vào dịch vụ tài chính cao cấp.

Ngoài ra, báo cáo cũng ghi nhận những bước tiến của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bền vững. Ở bảng xếp hạng Giá trị Nhận thức về tính Bền vững (Sustainability Perceptions Value - SPV), Viettel đứng đầu với 400 triệu USD nhờ cam kết theo đuổi công nghệ xanh và các hoạt động cộng đồng. VietinBank cũng được nhắc đến với mức chênh lệch tích cực cao nhất, đạt 9 triệu USD .

Brand Finance là công ty tư vấn định giá thương hiệu có trụ sở tại London (Anh). Hàng năm, đơn vị này khảo sát 6.000 thương hiệu lớn nhất thế giới và công bố hơn 100 báo cáo, xếp hạng các thương hiệu theo từng lĩnh vực và quốc gia. 100 thương hiệu giá trị và mạnh nhất Việt Nam được đưa vào báo cáo Vietnam 100 2025.

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu là lợi ích kinh tế ròng mà chủ sở hữu có thể thu được khi thương hiệu được cấp phép trên thị trường mở.