Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hé lộ 3 thương hiệu doanh nghiệp tỷ USD lớn nhất Việt Nam

  • Thứ tư, 10/9/2025 06:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo báo cáo của Brand Finance, tổng giá trị 100 thương hiệu lớn nhất Việt Nam năm 2025 đạt 38,4 tỷ USD. Trong đó, Viettel đứng đầu với 7,4 tỷ USD, theo sau là Vinamilk và Vietcombank.

Viettel giữ vị trí thương hiệu giá trị nhất trong báo cáo Vietnam 100 2025 của Brand Finance. Ảnh: Viettel.

Báo cáo Vietnam 100 2025 của Brand Finance cho thấy tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 38,4 tỷ USD. Dù con số này giảm 14% so với năm 2024 do kinh tế chững lại, một số ngành vẫn tăng trưởng đáng kể.

Điển hình như ôtô tăng 49%, bất động sản tăng 27% với sự dẫn dắt của Vinhomes, logistics tăng 25%, vận tải hàng không tăng 15% và công nghệ tăng 10%.

Đáng chú ý, trong 100 thương hiệu này, Viettel tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu giá trị nhất Việt Nam với giá trị thương hiệu đạt 7,4 tỷ USD.

Giữ thứ hạng 2 và 3 trong bảng xếp hạng là Vinamilk (giảm 2% còn 2,6 tỷ USD) và Vietcombank (tăng 16% đạt 2,4 tỷ USD). Trong khi đó, MB nổi bật là thương hiệu phát triển nhanh nhất với giá trị thương hiệu tăng 87%, đạt 1,6 tỷ USD.

Ở nhóm thương hiệu mạnh nhất, Vinpearl dẫn đầu với điểm sức mạnh thương hiệu (BSI) 97,5/100 thuộc nhóm AAA+. Theo sau là Vietcombank (95,3/100) và Bảo Việt (92,8/100).

Viettel, Vinamilk, Vinpearl anh 1

Các thương hiệu Việt Nam giá trị nhất và mạnh nhất năm 2025. Ảnh: Brand Finance.

Ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Brand Finance nhận định các thương hiệu Việt Nam đang chứng minh sự kiên cường dù giá trị thương hiệu toàn thị trường có xu hướng giảm.

Theo ông, sự mở rộng của Viettel, tốc độ số hóa của MB hay sức bật của Vinpearl là minh chứng rõ ràng cho khả năng thích ứng này. Bên cạnh đó, việc Techcombank vươn lên top ba thương hiệu giá trị nhất ngành ngân hàng, cũng phản ánh niềm tin ngày càng lớn của thị trường vào dịch vụ tài chính cao cấp.

Ngoài ra, báo cáo cũng ghi nhận những bước tiến của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bền vững. Ở bảng xếp hạng Giá trị Nhận thức về tính Bền vững (Sustainability Perceptions Value - SPV), Viettel đứng đầu với 400 triệu USD nhờ cam kết theo đuổi công nghệ xanh và các hoạt động cộng đồng. VietinBank cũng được nhắc đến với mức chênh lệch tích cực cao nhất, đạt 9 triệu USD.

Brand Finance là công ty tư vấn định giá thương hiệu có trụ sở tại London (Anh). Hàng năm, đơn vị này khảo sát 6.000 thương hiệu lớn nhất thế giới và công bố hơn 100 báo cáo, xếp hạng các thương hiệu theo từng lĩnh vực và quốc gia. 100 thương hiệu giá trị và mạnh nhất Việt Nam được đưa vào báo cáo Vietnam 100 2025.

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu là lợi ích kinh tế ròng mà chủ sở hữu có thể thu được khi thương hiệu được cấp phép trên thị trường mở.

Doanh nghiệp tốn hàng chục tỷ để chống hàng giả nhưng vẫn bất lực

Dù đã chi ra hàng chục tỷ đồng để chống hàng giả, hàng nhái, Nhựa Bình Minh thừa nhận càng làm càng bất lực vì vi phạm thương hiệu ngày một phức tạp.

06:00 27/8/2025

Điều gì giúp những thương hiệu 'vang bóng một thời' trỗi dậy?

Nếu bông Bạch Tuyết hồi sinh ngoạn mục nhờ bán hàng livestream thì Liên Thành, Thorakao đang phát triển mạnh mẽ từ cuộc chuyển đổi xanh hóa nguyên liệu sản xuất.

14:00 2/9/2025

Doanh thu Vinamilk cao kỷ lục

Vinamilk ghi nhận doanh thu quý II/2025 đạt hơn 16.700 tỷ đồng, mức cao kỷ lục từ trước đến nay, nhờ phục hồi thị trường nội địa và xuất khẩu tăng trưởng ổn định.

12:39 31/7/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

Viettel Vinamilk Vinpearl Vietcombank Vinamilk Brand Finance Alex Haigh Brand Finance

  • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
    • Thành lập: 1962
    • Cổ đông lớn: Ngân hàng Nhà nước
    • Chủ tịch: Nghiêm Xuân Thành
    • Mã cổ phiếu: VCB

    Website

  • CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

    CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

    Vinamilk là một công ty sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa cũng như thiết bị máy móc liên quan. Ngoài việc phân phối mạnh trong nước, công ty còn xuất khẩu sang 43 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, khu vực Trung Đông, Đông Nam Á. Theo thống kê của tạp chí Nikkei, Vinamilk lọt vào top 300 công ty năng động nhất châu Á vào năm 2016.

    • Thành lập: 1976
    • Mã cổ phiếu: VNM

Đọc tiếp

Triet pha co so san xuat bim tre em, bang ve sinh gia quy mo 'khung' hinh anh

Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả quy mô 'khủng'

8 giờ trước 00:04 10/9/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 và Công an địa phương phát hiện, triệt xoá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý