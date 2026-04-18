Vietravel Airlines vừa nhận thêm tàu bay

Trong 6 tháng tới, hãng bay nằm trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group sẽ bổ sung 9 tàu bay vào đội bay để nâng cao năng lực khai thác.

Vietravel Airlines đang tăng tốc mở rộng đội tàu bay. Ảnh: V.T

Vietravel Airlines cho biết vừa tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321 để bổ sung đội bay trong bối cảnh hãng đang từng bước nâng cao nguồn lực vận hành và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Tàu bay mới được tổ bay của Vietravel Airlines đưa về Việt Nam và hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, mang số hiệu đăng ký VN-A138.

Sau khi hạ cánh, tàu bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng, nghi thức thường được áp dụng khi một tàu bay mới chính thức gia nhập đội bay của các hãng hàng không Việt Nam.

Ông Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines cho biết trong ngành hàng không, quy mô và cấu trúc đội bay là một trong những yếu tố cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh và hiệu quả vận hành của mỗi hãng bay.

Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang tại sự kiện đón tàu bay mới của hãng. Ảnh: V.T.

Đây là chiếc tàu bay đầu tiên nằm trong kế hoạch bổ sung thêm 9 tàu trong 6 tháng tới của hãng. Theo kế hoạch, tàu bay Airbus A321 mới sẽ sớm được đưa vào khai thác trên các đường bay phù hợp với mạng bay của hãng.

Giữa bối cảnh ngành hàng không chịu tác động không nhỏ từ những biến động địa chính trị tại Trung Đông, Vietravel Airlines cho biết đang dồn lực cho công tác tăng cường đội tàu bay, song song với việc kiện toàn nguồn lực và đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu.

Gần đây nhất, Vietravel Airlines đã khôi phục đường bay kết nối Hà Nội - Bangkok (Thái Lan), đánh dấu bước tái mở rộng hoạt động quốc tế trong giai đoạn hãng đang củng cố nguồn lực và làm mới hình ảnh thương hiệu.

Cùng với đó, hãng cũng đẩy mạnh khai thác các đường bay trong nước nhằm đa dạng hóa mạng bay và tận dụng hiệu quả nhu cầu đi lại tại các thị trường tiềm năng.

Việc mở rộng đội bay sẽ tạo nền tảng để hãng tiếp tục phát triển mạng bay, bao gồm việc mở thêm các tuyến nội địa mới kết nối tới Hải Phòng, Thanh Hóa, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn và Buôn Mê Thuột.

Ở thị trường quốc tế, hãng dự kiến đưa vào khai thác đường bay kết nối Thâm Quyến (Trung Quốc) trong quý III, cùng với đó sẽ nghiên cứu khả năng mở rộng mạng bay tới một số điểm đến trong khu vực châu Á như Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc, phù hợp với xu hướng phục hồi của thị trường du lịch và nhu cầu đi lại giữa Việt Nam với các thị trường trọng điểm.

Vietravel Airlines hiện nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn T&T trong quá trình tái cấu trúc và củng cố hoạt động. Sự tham gia đồng hành của cổ đông chiến lược giúp hãng có thêm nguồn lực để tăng cường năng lực vận hành, từng bước mở rộng quy mô khai thác và nâng cao tính ổn định trong hoạt động bay.

Vietravel Airlines đang trong quá trình hoàn tất thay đổi nhận diện và công bố tên thương hiệu mới. Việc đổi tên và xây dựng hệ thống nhận diện mới được xem là bước đi nhằm đánh dấu giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng, hướng tới xây dựng một thương hiệu hàng không có định vị rõ ràng hơn trên thị trường.